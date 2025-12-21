Slušaj vest

Kokain, spid, marihuana i LSD samo su neke od droga od kojih nam je rečeno da se pazimo. Iako izaziva zavisnost, to nije jedina opasnost koju droga nosi sa sobom, sa obzirom na veliki broj zdravstvenih posledica koje nedozvoljene supstance mogu da izazovu.

Neurolog Svetlana Vučetić Arsić objasnila je koje su neke od posledica koje mogu ostati trajne:

"Gluplji su od svojih vršnjaka" Neurolog otkriva manje poznate posledice korišćenja droge: Postoje dva načina na koja vam menjaju mozak Izvor: Kurir televizija

Na prvom mestu marihuana

- Marihuana je zavisnost broj jedan u svetu, pa i kod nas, ukoliko ne računamo alkohol i nikotin. Ljudi koji su u adolescenciji redovno koristili marihuanu, oni su da ne kažem gluplji, imaju IQ za 8 poena niži od svojih vršnjaka u 21. godini života. Nije problem u inteligenciji, već razviću mozga u tom periodu - kaže ona.

Zavisnost nije opasna samo zbog potrebe koja se javlja, već u njenom odsustvu mozak ostaje bez stimulusa pa dolazi do depresije, suicidalnih misli i rizičnom ponašanju, nasilju, nesmotrenom trošenju novca i reakcijama na spoljne nadražaje.

- Opijati na drugačiji način targetiraju mozak, stvaraju letargičan mentalni sklop. Kokain i amfetamini menjaju mozak u pravcu potencirane impulsivnosti, osobe koje žude za ozbiljnim uzbuđenjima i načinom života - kaže Vučetić Arsić.

Mladi koji su koristili neku od ovih supstanci prijavljuju manjak motivacije, problem da zadrže posao, a neki čak i gubitak volje za životom. Upravo zato je bitno izbegavati ih i potražiti pomoć ukoliko je to potrebno.

