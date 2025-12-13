Slušaj vest

Herojski čin poručnika jugoslovenske kraljevske vojske Božidara Žugića dugo nije bio poznat široj javnosti i guran je u zaborav. On je 1941. godine odbio da se preda mađarskim (hortijevskim) vojnicima kod Gložana, i tom prilikom je ubio neprijateljskog i svog komandanta, uz reči: "Zar se tako brani otadžbina?"

Božidar Žugić je rođen 14. marta 1915. u Novakovićima, selu kod Žabljaka, ispod Durmitora. Osnovnu školu je pohađao u Prijepolju, a odrastao je u Pljevljima gde je završio gimnaziju.

Put ga dalje vodi u Beograd, na Vojnu akademiju, gde će sticati znanja sve do 1935. godine.

U Evropi tada počinju turbulentna vremena. Drugi svetski rat Božidar Žugić dočekuje kao pripadnik Jugoslovenske vojske. Bio je inžinjerijski poručnik 10. posadnog puka.

Puk je stao

Događaj zbog kojeg će ostati upamćen odigrao se 13. aprila 1941. u Gložanu, selu kod Bačkog Petrovca.

Hortijevski brzi korpus, u kome su bili i moderni nemački tenkovi i italijanske tankete, presekle su 10. posadni puk Vojske Kraljevine Jugoslavije koji se povlačio prema Novom Sadu.

Jugoslovenski vojnici su se našli pod paljbom i komandant puka Božidar Rosić bio je primoran da se preda. Neprijatelji su očekivali da će svi jugoslovenski vojnici i oficiri biti razoružani i doveli su meštanina, Štefana Dudoka, kao prevodioca.

Puk je bio postrojen a deo vojske nezadovoljan zbog predaje komešao se i konsultovao među sobom. Za to vreme hortijevski oficir izričito je zahtevao bezuslovnu predaju.

Božidar Žugić kao predratni oficir Foto: Printscreen/Zavičajni muzej Pljevlja

U tom trenutku je pukovniku Ristiću i fašističkom komandantu prišao poručnik Božidar Žugić držeći desnu ruku u džepu. Stao je ispred oficira i počeo da viče: "Šta hoćeš kukavico? Hoćeš da nas zarobiš bez borbe?"

Prevodilac Štefan je svedočio da nije smeo da prevodi dok je gledao unezverenog hortijevskog oficira.

Reči koje su odjeknule

Žugić se potom okrenuo ka svom komandantu i rekao: "Gospodine pukovniče, zar se tako brani otadžbina? Ja se ne predajem. Jugoslovenski oficir može samo da pogine."

Zatim je izvadio pištolj iz džepa i pucao prvo u hortijevskog komandanta, pa u svog komandanta. Obojicu ih je ubio.

Neprijateljski vojnici bili su u šoku i ubrzo je sa jednog borbenog vozila počela rafalna paljba po jugoslovenskim vojnicima.

Poručnik Žugić je izrešetan i navodno je stajao uspravno tridesetak sekundi, pre nego što je raširenih ruku pao na zemlju. Stradali su i drugi vojnici, ali njihov tačan broj nije poznat.

Hortijevski vojnici su bili besni: telo Božidara Žugića pregaženo je tenkom.

Sahrana i poniženje

Meštani slovačkog sela Gložana sahranili su nastradale jugoslovenske vojnike. Sveštenik Ljubiša Popović iz Begeča održao im je opelo, ali Mađari (hotrijevci) nisu dozvolili da se opelo održi i Žugiću.

On je zakopan u zaseban grob, pored puta, odvojeno od saboraca.

Božidar Žugić sa bratom i sestrom Foto: Printscreen/Zavičajni muzej Pljevlja

Međutim, 1961. godine svi su zajedno sahranjeni kada im je boračka organizacija Gložana podigla spomenik. Tada je pozvana i Božidarova majka Marija. Došla je iz Pljevalja.

Zabeleženo je da su se Žugićevom delu divili čak i neprijatelji. U budimpeštanskim novinama je osvanula izjava nemačkog feldmaršala Maksimilijana koji je rekao da je to primer samožrtvovanja.

Inicijativa za posthumno odlikovanje SUBNOR Šumadije podneo je, kako je izvestio RTS 2021. godine, inicijativu da je junaci aprilskog rata 1941. godine, među kojima je i Božidar Žugić, posthumno odlikuju od strane Predsednika Republike Srbije za ispoljeni heroizam.

Prof. dr Darko Tanasković je u izjavi za dokumentarni film ocenio da je podvig Božidara Žugića bio herojski. Nazvao ga je "antičkim herojskim podvigom, podvigom ravnom Termopilima".

Međutim, Tanasković smatra da je taj čin nedovoljno istican jer je Žugić bio član jugoslovenske kraljevske vojske. Kako dodaje, ta nepravda je pritiskala njegovu porodicu i njegova majka se trudila da se to zabeleži i sačuva.

Antički podvig

- Zato što su to primeri koji bi u budućnosti, a ta budućnost je već počela, trebalo da nam pokažu šta je zapravo stvarna ljudska vrednost, šta je herojski podvig, šta je odanost onim vrednostima i vrlinama koje su u antici nazivali kardinalnim vrednostima - rekao je Tanasković.

Vlast u Pljevljima dugo nije dozvoljavala da se Žugiću podigne spomenik jer nije bio komunista, niti da se proglasi za narodnog heroja.

Od sredstava njegove majke Marije izgrađen je spomenik koji je dugo čekao dozvolu. Ubrzo, posle njene smrti 1966. godine podignuto je obeležje na mostu u Đurđevića Tari.