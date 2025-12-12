Slušaj vest

U Srbiji se sve do sredine decembra očekuje nastavak dominacije anticiklona, navodi u svojoj proceni meteorolog amater Marko Čubrilo. Kako kaže, narednih dana nas očekuje maglovito, tmurno i hladno vreme u nizijama, a sunčano na planinama.

Promena vremena sredinom decembra

Noćni minimumi će biti sve niži i kretaće se od -4 do +2 stepena Celzijusa, dok će se u maglovitim predelima maksimumi kretati od -1 do +5, a u predelima bez magle od +7 do +17 stepeni Celzijusa.

Screenshot 2025-11-28 091722.jpg
Foto: Facebook Printscreen/Užice oglasna tabla

- Promena sinoptike uz manje slabljenje anticiklona je moguća oko 17. decembra i tada bi uz ređu pojavu kiše uglavnom na jugu regiona usledilo pojačanje jugoistočnog vetra uz razbijanje magle pa bi i u predelima gde je tmurno, otoplilo - navodi Čubrilo.

Stiže nam hladan vazduh iz Rusije

- Oko 22. decembra se nazire promena sinoptika koja bi nas krajem godine mogla uvesti i pravu zimu. Deterministički proračun ECMWF-a vidi podizanje anticiklona u oblast između Skandinavije i Velike Britanije i ka nama bi moglo doći do spuštanja hladnog vazduha iz Rusije - navodi ovaj meteorolog amater.

Kopaonik (2).png
Foto: Printscreen/Infokop

Kako dodaje u svojoj prognozi, ovo bi mogla biti promena koja bi obeležila veći deo zime, a pomenuti proračun za januar 2026. simulira temperature oko ili ispod proseka.

Narednih dana u nizijama tmurno, maglovito i hladno uz temperaturnu inverziju.

Svi izneti podaci i procene su rezultat obrade i tumačenja numeričkih modela, a za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode, zaključuje Marko Čubrilo.

Kurir.rs/Blic

