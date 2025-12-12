Slušaj vest

- Postoje mesta koja dokazuju da inkluzija, u našoj zemlji, nije samo ideja, već svakodnevna praksa. Sa premijerom prof. dr Đurom Macutom i ministrom za brigu o porodici i demografiju Jelenom Žarić Kovačević posetila sam jedno od takvih mesta, centar "Zvuci srca" koje čine kafić i radionica u kojima rade osobe sa invaliditetom - istakla je ona.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je naglasila da su upravo osobe sa invaliditetom danas tačka našeg sabiranja i mesto gde se stvara nova vrednost, radna energija i ljudska toplina.