Kada pomislimo na rak kože, prvi nam na pamet pada melanom kao najteži oblik, ali promene na koži mogu dovesti do još nekoliko vrsta karcinoma koji iako nisu podjednako smrtonosni moraju biti provereni od strane lekara.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorile su Andrijana Dabetić Anči, pevačica koja se susrela sa ovim karcinomom, kao i dr Brankica Tepavčević, estetski hirurg.

- Svaku promenu na koži treba odreagovati. Pojavila mi se bubuljica na nosu. Mislila sam da je zbog šminke ili kreme. Međutim, ona se sklanjala i vraćala. Kad je počela da mi smeta, otišla sam kod dermatologa i ona je rekla da to nije za nju i da to treba da uradi plastični hirurg. Onda sam doživela šok jer sam sela, a doktorka je rekla da je u pitanju karcinom kože. Ja sam se pogubila i dalje nisam čula doktorku. Odmah je urađena operacija i sve je u redu, ali savetujem ljude da odmah idu - kaže Dabetić.

Pevačica dodaje da je prošlo 6 meseci od kada je prvi put primetila promenu, a kaže da je skinula konce samo 7 dana nakon operacije koja je usledila ubrzo nakon prve posete dermatologu.

Tepavčević kaže da je najbitnije otići kod lekara blagovremeno, što dovodi do slučajeva gde imate šansu da se i izlečite.

- Na koži imamo dve vrste ćelija, keratociti i melanociti. Od jednih nastaje melanom, najopasnija bolest u medicini, kada čujete za karcinom kože prvo počnete da se bojite da je upravo u pitanju melanom. Jedino izlečenje je blagovremeno uklanjanje - kaže Tepavčević.

Kako prepoznati simptome melanoma?

Ona kaže da melanom nije nešto što nastaje odmah, a onda je i objasnila:

- Ova bolest počinje da se razvija kao mladež, može doći do promene nekog mladeža koji već imamo na telu, ili kao nova promena, nešto novonastalo. Ako je taj mladež počeo da raste, menja oblik, nepravilnog je oblika, ili menja boju, to je alarm da je to najopasnija stvar, melanum - kaže Tepavčević.

Ona dodaje da mnogi mladi zbog zloupotrebe Sunca i solarijuma imaju oštećene keratocitne ćelije, a oštećenja se mogu manifestovati kao pegice i tačkice:

- Od keracitnih promena nikada neće nastati melanum. Svako jednom godišnje treba da ode kod dermatologa kako bi pomoću mikroskopa se proverila ova oštećenja, a naročito mlade osobe jer se melanum pojavljuje čak i kod dece - kaže Tepavčević.

