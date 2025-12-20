Slušaj vest

Elmedin Karić (32) iz Busovače živi u braku sa dve žene, a kako kaže, on je uvek o tome maštao. Trenutno žive na imanju koje planiraju da otplate, te su uzeli 80 kokoška jer je Elmedin umoran od poslova u Nemačkoj jer ga i deca tada zaborave.

Kako su se odlučili

On je već imao ženu, troje dece, ali nije mogao da odoli snu koji je gajio još kao dete - da bude u istoj kući sa dve žene koje će prihvatiti jedna drugu.

- Ja sam sa živeo s jednom deset godina. Sa njom imam tri sina, ali sam još kao momak razmišljao da mi je imati dve žene, ono u isto vreme dve žene. Janu sam upoznao u Nemačkoj, sad će nam druga godina. Nisam hteo lagati ni nju, ni svoju ženu. Odmah sam joj rekao da imam ženu i troje dece, ali sam musliman i imam pravo na četiri, pa ako hoće neka pristane. Ona je rekla da je zaljubljena u mene i da bi pristala na to sve - započeo je Elmedin, pa nastavio:

- Ja sam iz Nemačke u kojoj sam radio došao za Bosnu, rekao svojoj ženi, ocu i materi. Rekoh imam drugu ženu i hoću da je dovedem, oni su mislili da se šalim, bilo je suza sa ženom, ali sam joj rekao da je volim, da je neću ostaviti nikada i da sa njom imam tri sina, ali je moja želja da imam još jednu ženu pored nje. Bolje da imam njih dve ovde, nego da idem po svetu i da je varam - rekao je Elmedin.

Jani umrla majka

Jana, žena iz Ukrajine, je doživela porodični gubitak, Elmedin je ostao dosledan, te je nije pustio samu u zaraćenu Ukrajinu u kojoj su proveli dva i po meseca. On je opisao kako je izgledao boravak u drugoj najvećoj zemlji Evrope, u kojoj se ceni svaki novi minut života.

- Ona je rekla da ide u Ukrajinu, ja nisam hteo da je pustim samu, već sam rekao da ću je voziti tamo. Ona je bila skeptična zbog rata, ali neka je, ja idem sa njom. Rekoh joj ili ću dole poginuti sa tobom ili se vraćamo živi. To je čvrsta odluka jer je volim, ja sam to rekao svima, baš je volim - opisao je Elmedin.

Odlazak Ukrajinu

- Otišli smo u Ukrajinu. Dole je bilo opasno. Nisam verovao da raketa može nešto onako da napravi, padalo ih je baš puno. Svaki dan su bombardovali. Izdržali smo i to, bili smo tamo dva i po meseca, potom krenuli za Bosnu. Međutim, otac i mati se nisu složili sa tim da dovedem drugu ženu. Otac je rekao da u kući neće da vidi dve žene. Ja ga razumem. Rekao sam da nema problema, odnosno da neću da živim sa njim, ali da hoću da ostanem u dobrim odnosima sa njim i majkom - rekao je Elmedin.

Kuća

Međutim, po povratku u Bosnu, njegov otac nije bio za ideju dve žene, ali Elmedina to nije sprečilo, rekao je da je ljubav jača od svega, pa je odlučio da stvari uzme u svoje ruke i obezbedi samostalni život sebi, dvemu žena i troje čeljadi.

- U ovoj kući ne živi niko, a Dino, dobar čovek, je u Zenici i njega sam nazvao, objasnio mu situaciju i pitao da mi izdaje. On je rekao da je bolestan i da bi on to meni prodao. Rekoh da nemam finansije za to, ali mi je rekao da ćemo se u šest godina dogovoriti oko otplaćivanja. Tako smo se dogovorili i evo, sada sam ovde tek 15 dana. Čim sam došao, nabavio sam 80 koka nosilica. Sada imam njihova jaja, prodajem ih po selu ovde. Ja sam kokoškama ne mogu izdržavati jednu, a ne dve žene, malo je 80 koka. Ja kontam da se pravim poljoprivredom ili ovcama, kravama, možda mašinama nekim - ističe Elmedin.

Reakcija komšija

- Neki gledaju dobro, a neki neobično. Ja sam prvi u ovoj zajednici da je tako nešto uradio. Nesvakidašnje je da neko ima dve žene u istoj kući i da funkcionišu kao sestre, sve u dogovoru rade. Ako je jedna kod koka, druga čuva decu, sve u dogovoru - rekao je Elmedin.

Raspored spavanja

Na ovo pitanje Srećka Stipovića koji je na svom (istozvanom) Jutjub kanalu objavio ovu priču, Elmedin je rekao da je znao da će to pitanje uslediti, pa je odgonetuo kako je napravio raspored spavanja sa dve različite žene.

- Sa jednom ženom spavam u sobi, dok je druga sa decom u susednoj prostoriji. Sledeće noći ide druga žena meni, a prva ide deci. Nema veze što im nije majka, oni se vole, moja deca je poštuju kao da im je majka. Ja sam starijem koji je u školi rekao da mora malo poštovati i Janu jer je tek došla. Objasnio sam da ćemo svi živeti zajedno, tako da se poštuju, tako smo se dogovorili - rekao je Elmedni.

Fatima

Sa njom je već deset godina zajedno, imaju tri sina, a ona je izdvojila vreme, pa je rekla kako je reagovala kada je muž predložio da će se oženiti i dovesti drugu ženu.

- Našla sam poruke u telefonu, kasnije sam pitala, i on je reako za nju. To me je pogodilo. Vremenom sam navikla i prihvatila kako jeste. Zadovoljna sam sa njim, imamo decu. Nemamo međusobnih problema. Kada su otišli u Ukrajinu plakala sam, nisam spavala prvih dana, ali sam se navikla. Lakše je živeti utroje -rekla je Fatima, majka Elmedinove dece.

