Slušaj vest

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Kristinu Marjanović (2003).

Bolovi u stomaku su se prvi put javili 2024. kada je učinjeno operativno lečenje slepog creva nakon čega nije došlo do poboljšanja zdravstvenog stanja. U decembru iste godine na CT-u je utvrđeno da Kristina ima Nutcracker sindrom - uklještenje leve bubrežne vene između abdominalne aorte i gornje mezenterične arterije.

Planirano je operativno lečenje u inostranstvu gde će biti plasiran stent. Potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija kako bi Kristina prikupila donacije za nastavak lečenja. Sredstva su potrebna za operativno lečenje, kontrolne preglede, laboratorijske analize, lekove, suplemente kao i za putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Foto: Kurir Televizija

Budimo humani za Kristinu!

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002287750-34

Uplatom na devizni račun: 160-6000002288929-86

IBAN: RS35160600000228892986

SWIFT/BIC: DBDBRSBG