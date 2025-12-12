POMOZIMO KRISTINI: Sa samo 22 godine vodi hrabru bitku - Evo kako možete da doprinesete njenom ozdravljenju!
Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Kristinu Marjanović (2003).
Bolovi u stomaku su se prvi put javili 2024. kada je učinjeno operativno lečenje slepog creva nakon čega nije došlo do poboljšanja zdravstvenog stanja. U decembru iste godine na CT-u je utvrđeno da Kristina ima Nutcracker sindrom - uklještenje leve bubrežne vene između abdominalne aorte i gornje mezenterične arterije.
Planirano je operativno lečenje u inostranstvu gde će biti plasiran stent. Potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija kako bi Kristina prikupila donacije za nastavak lečenja. Sredstva su potrebna za operativno lečenje, kontrolne preglede, laboratorijske analize, lekove, suplemente kao i za putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.
Budimo humani za Kristinu!
Uplatom na dinarski račun: 160-6000002287750-34
Uplatom na devizni račun: 160-6000002288929-86
IBAN: RS35160600000228892986
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Upisom 1828 možete poslati SMS na 3030 i tako jednokratno pomoći Kristini