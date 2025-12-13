Društvo
NA GRANIČNIM PRELAZIMA KAMIONI ČEKAJU I DO ŠEST SATI Presek stanja na putevima tokom večeri: Evo gde su bile velike gužve
Prema informacijama Uprave granične policije Srbije, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na izlazu na Batrovcima - šest sati i na Sremskoj Rači - dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
