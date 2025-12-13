Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na izlazu na Batrovcima - šest sati i na Sremskoj Rači - dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

