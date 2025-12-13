Slušaj vest

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, saopštilo je danas javno preduzeće "Putevi Srbije".

Prilazi zimskim turističkim centrima i svi putni pravci su prohodni i nema snega.

"Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka", naveli su oni.

Apelovali su na vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze oprezno i pažljivo.

Kurir.rs/Beta

