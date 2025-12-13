Društvo
VOZAČI, OPREZ ZBOG POLEDICE I MAGLE! Putevi Srbije: Svi putni pravci su prohodni i nema snega! Evo na kojim tačkama je potreban povećan oprez tokom noći
Slušaj vest
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, saopštilo je danas javno preduzeće "Putevi Srbije".
Prilazi zimskim turističkim centrima i svi putni pravci su prohodni i nema snega.
"Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka", naveli su oni.
Apelovali su na vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze oprezno i pažljivo.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši