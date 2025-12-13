Slušaj vest

I danas vozači treba da budu oprezni zbog magle koja u pojedinim krajevima Srbije smanjuje vidljivost na manje od 200 metara, a magla je najizraženija u nizijskim predelima pa su kolovozi klizavi.

Povremeno pojačan saobraćaj može se očekivati ka planinskim centrima zbog početka vikenda, a naročito ka Kopaoniku, gde je početak ski sezone doveo do povećanog broja vozila na prilaznim putevima, ukazuju iz AMSS-a.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to dva sata.