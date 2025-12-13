Slušaj vest

I danas vozači treba da budu oprezni zbog magle koja u pojedinim krajevima Srbije smanjuje vidljivost na manje od 200 metara, a magla je najizraženija u nizijskim predelima pa su kolovozi klizavi.

Povremeno pojačan saobraćaj može se očekivati ka planinskim centrima zbog početka vikenda, a naročito ka Kopaoniku, gde je početak ski sezone doveo do povećanog broja vozila na prilaznim putevima, ukazuju iz AMSS-a.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je AMSS. Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Ne propustiteAutoKupio "rols-rojsa" za male pare, a onda je nastao pakao: Kada je otvorio haubu, imao je šta da vidi
Rols rojs
AutoNovi saobraćajni znak počeo da se koristi u Evropi: Plavi znak sa belim dijamantom, evo šta znači! Ako ne poštujete pravilo, kazne i do 200 evra
saobraćajni znak dijamant
AutoOva tečnost odlučuje da li će se vaš dizelaš sutra uopšte upaliti: Kada nestane, nema pomoći dok se ne dolije
točenje goriva
AutoKako uvek odaberemo najsporiju traku? Srbi besne zbog zastoja, a evo u čemu je "fora" sa automobilima koji brže idu
gužva ,saobraćaj, noć