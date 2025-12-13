"Putevi Srbije": Svi putni pravci u Srbiji prohodni i bez snega! Prilagode brzinu kretanja uslovima na putu
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.
Takođe, apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
Svi putni pravci u Srbiji su prohodni i nema snega, saopštilo je JP "Putevi Srbije."
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
U napomeni za Zaječar, ukazuje se na učestale odrone duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).