U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Da li ćemo zauvek pevati pesmu "Putuj, Evropo, ne misli na nas"?

• Hoćemo li prihvatiti evropski standard: za ubistvo žene – doživotni zatvor?

• Da li kuća strave u Pančevu raskrinkava tajni život Kineza u Srbiji?