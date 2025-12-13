Gledajte
Da li ćemo zauvek pevati pesmu "Putuj, Evropo, ne misli na nas"? - današnji Puls Srbije vikend od 12.10
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:
• Da li ćemo zauvek pevati pesmu "Putuj, Evropo, ne misli na nas"?
• Hoćemo li prihvatiti evropski standard: za ubistvo žene – doživotni zatvor?
• Da li kuća strave u Pančevu raskrinkava tajni život Kineza u Srbiji?
