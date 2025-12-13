Slušaj vest

Specijalno opremljeni kombi sa službenicima gradske uprave omogućava meštanima da kompletiraju prijavu na licu mesta, bez odlaska u grad, bez gužvi i bez komplikovane elektronske procedure.

Ovim potezom grad je ispunio obećanje da će administrativna usluga stići i do najudaljenijih delova opštine, naročito do sela koja godinama nisu imala pristup ovakvom vidu podrške.

Stara Bingula — prvo zaustavljanje, 16 obrađenih prijava u jednom danu

Prvi dan rada mobilne kancelarije protekao je u Staroj Binguli, gde je odmah obrađeno 16 prijava građana. U pitanju su zahtevi za prijavu neupisanih objekata u okviru programa „Svoj na svome“, čiji rok traje do 5. februara 2026. godine.

Građani su mogli da predaju dokumentaciju, dobiju uputstva i postave pitanja službenicima — sve bez ijednog odlaska u Sremsku Mitrovicu.

Nedimović: „Idemo od sela do sela, do najmanjeg“

Gradonačelnik Branislav Nedimović kaže da je cilj da administracija prvi put zaista dođe ljudima kojima je najpotrebnija.

„Krećemo u posao legalizacije svoj na svome. Videćemo kakvo će biti interesovanje. Mesne zajednice su obaveštene, pokretna kancelarija je u funkciji i ide od sela do sela“, rekao je Nedimović.

Prema njegovim rečima, samo u prethodnih nekoliko dana gradska uprava je obradila 826 prijava podnetih preko šaltera, dok se broj prijava podnetih preko pošte i eUprave još sabira.

„Idemo dalje i idemo ka najmanjem selu. Krenulo je krstarenje od danas pa narednih nešto manje od šezdesetak dana“, poručio je gradonačelnik.

Velika pomoć za sela sa slabim internetom i teškim prevozom

Mobilna kancelarija posebno je važna za stanovnike sela koji:

nemaju stabilan internet,

nemaju prevoz do grada,

ne snalaze se sa elektronskim procedurama,

rade na njivama i u domaćinstvima i nemaju vremena za odlazak u upravu.

Sada administracija prvi put dolazi njima — na samo nekoliko metara od kuće.

Meštani: „Ovo je prvi put da se osetimo kao prioritet“

U Staroj Binguli mobilna kancelarija odmah je izazvala veliko interesovanje.

„Ko god radi u selu ili nema kola, zna koliko ovo znači. Dođeš, predaš papire, sve završiš za deset minuta“, kaže jedan od meštana.

Stariji žitelji dodaju da ih ovakav pristup ohrabruje, jer „prvi put neko iz uprave dolazi njima, a ne obrnuto“.

Kancelarija kreće dalje — u narednim nedeljama obilazak celog područja

Plan je da mobilna kancelarija obiđe svako naselje na teritoriji Sremske Mitrovice. Kako informacije budu stizale do ljudi, očekuje se da će broj prijava ubrzano rasti, naročito u mestima koja dosad nisu imala pristup tehničkoj pomoći.