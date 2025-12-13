Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je u Nišu 144 boračke spomenice, najveće nacionalno priznanje, porodicama naših palih boraca.

"Nema ljubavi veće nego kada za bližnje svoje život položiš.

U hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu, gde su uklesana imena i prezimena onih kojima se divimo i koje slavimo, jer su svoje živote položili za našu slobodu, uručili smo 144 boračke spomenice, najveće nacionalno priznanje, porodicama naših palih boraca.

Boračke spomenice ostaju zauvek u porodičnim domovima, kao trajno svedočanstvo da je u tim kućama živeo neko ko je za svoj prag, za bližnje svoje i za otadžbinu, položio život.

Ovo nije samo priznanje, već svedočanstvo o narodu koji je uvek birao slobodu i bio spreman da je plati najvišom cenom.