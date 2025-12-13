Slušaj vest

Saopštenje Uprave za trezor prenosimo u celosti:

Od 1. januara 2026. godine, ustanove visokog obrazovanja će sva svoja plaćanja vršiti preko računa izvršenja budžeta Republike Srbije u Sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI) i sve obaveze će moći da izmiruju blagovremeno.

U skladu sa članom 18. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor, Uprava za trezor izvršiće ukidanje računa navedenih korisnika, kao što je bila praksa za sve korisnike budžetskih sredstava koji su do sada uključeni u SPIRI.

Sa druge strane, Uprava za trezor uspostavila je mehanizme putem kojih svi korisnici koji su uključeni u SPIRI nesmetano mogu da vrše naplatu prihoda. Navedeni mehanizmi biće na raspolaganju Ustanovama od 1. januara 2026. godine i omogućiće im nesmetan rad nakon ulaska u SPIRI. Takođe, ukoliko je potrebno dodatno samostalno praćenje naplate prihoda, Ustanove mogu na svoj pisani zahtev u Upravi za trezor, da dodatno otvore po jedan evidencioni račun u platnom prometu.

Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI) funkcioniše i primenjuje se od 1. januara 2022. godine i u sistem je uključeno oko 3.000 korisnika budžetskih sredstava.

U skladu sa članom 19. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, a u cilju celovitog obuhvata sektora države iz člana 6. tog zakona, usklađenog sa međunarodnim standardima, između ostalog je propisano i da će se ustanove osnovnog i visokog obrazovanja uključiti u obuhvat sektora države počev od 1. januara 2025. godine, ali je uključivanje ustanova visokog obrazovanja u obuhvat sektora države, to jest u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, odloženo. Navedenim članom Zakona, 1. januar 2026. godine određen je kao poslednji rok za uključivanje entiteta – indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, koji nisu uključeni u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije.

Ukazujemo da su Ministarstvo prosvete, Ministarstvo finansija i Uprava za trezor tokom 2024. godine, sproveli obuke (online) i dvodnevnu obuku u prostorijama Ministarstva finansija, a kojoj su prisustvovali predstavnici svih ustanova. Takođe, na zvaničnoj adresi Uprave za trezor, www.trezor.gov.rs, dostupne su sve obuke i video zapisi istih, kao i video prezentacije za rad u SPIRI, i to po pojedinačnim funkcionalnostima.