Prošlogodišnje otvaranje groblja za pse u Beogradu otvorilo je i novo poglavlje u pogrebnoj industriji. Dok jedni u tome vide kontroverzu, drugi se prilagođavaju tržištu - među njima i Stefan Stevanović (27) iz sela Radonjica kod Leskovca, koji u porodičnoj radionici proizvodi sanduke namenjene kućnim ljubimcima.

Mladi Stefan je porodični zanat dug 17 godina rešio da prilagodio novoj niši, prve modele sanduka za pse prezentovao je na Sajmu pogrebne i prateće opreme u aprilu ove godine, ali nije bilo interesovanja.

Potom je rešio da proba da "privuče" kupce putem društvenih mreža, na Tiktoku je objavio tri modela sanduka za pse koja pravi i to je, kako kaže, postalo viralno. Nakon te objave, krenule su i porudžbine.

Ukrašavanje šapicama

- Izrada sanduka za pse lakša je od standardnih sanduka, cena je manja i kreće se od nekih 6.000 do 10.000 dinara. Pravimo ih pretežno od topole. Pre pravljenja mora da se okrajča, pa da se pusti na diht mašinu da napravi kelove, onda da se skroji, potom na šmirglanje, pa tek onda kreće proces pravljenja. Sledi farbanje, pa šmirglanje dva puta, a onda sledi završni rad, koji podrazumeva prelaženje bojom i lakiranje. Kao završnicu sanduke ukrašavamo šapicama u crnoj boji - objasnio je Stevanović za Kurir.

Stefan je prošle godine došao na ideju da pravi sanduke za pse Foto: Privatna arhiva

U ponudi imaju crvene, bele i braon sanduke za pse u tri različite dimenzije. Najmanji je 50 cm dužine, srednji 75 cm, a najveći 120 cm. Stefan kaže da su sanduci prilagođeni za razne rase pasa, od pekinezera do rotvajlera.

Tri modela

- Sanduke prodajem prodavnicama koje se bave prodajom pogrebne opreme, već me je nekoliko njih zvalo za porudžbine. Trenutno radimo tri modela za pse, za mačke još uvek ne pravimo sanduke, ali ako bude potražnje, radićemo, nije problem - kaže ovaj mladić za Kurir.

Prave sanduke u tri dimenzije Foto: Privatna arhiva

Nakon što je završio srednju školu, sa 19 godina pridružio se ocu i stricu u ovom porodičnom biznisu koji su pokrenuli 2008. godine. Stefan kaže da je ovo zanimanje danas izazovno, ali i da je u deficitu sa iskusnom radnom snagom.

- Stari radnici su tu, ali mladi koji dođu se ne pokažu baš nešto najbolje. Od ovog posla može da se zarađuje i živi normalno, ništa preterano - zaključio je.

Cenovnik usluga

Podsetimo, groblje za pse otvoreno je u Beogradu u avgustu 2024. godine, a stavka sahranjivanja kućnog ljubimca kreće se od 17.720 do 30.240 dinara. Uz troškove samog sahranjivanja naplaćuju se i usluge kao što su zakup (od 4.800 do 10.560 dinara) i održavanje (od 1.200 do 3.840 dinara), troškovi izgradnje grobnog mesta (3.600 dinara), korišćenja hladnjače (1.560 dinara)...

Prenos kućnog ljubimca od kapele do mesta počivanja kućnog ljubimca iznosi 1.200 dinara, korišćenje prostora za ispraćaj kućnog ljubimca košta 1.800 dinara, dok izrada humke sa sejanjem trave na grobnom mestu kućnog ljubimca košta 3.600 dinara. Cene kremacije kreću se od 6.430 do 24.480 dinara.