Godinama unazad jedna od glavnih tema među roditeljima, ali i u širem društvu, jeste vršnjačko nasilje koje kako se čini postaje sve surovije iz godine u godinu.

Na ovu temu za Kurir televiziu govorile su psiholog Milena Šekularac, kao i majka jednog dečaka koji je proživeo pakao od svojih drugara iz odeljenja, Milena Ilić.

- Moj sin od pre dve godine od unuka direktorke škole u prošlom odeljenju je trpeo razne uvrede, poniženja, u produženom boravku je dobio udarac šestarom u leđa. Učiteljica me pozvala da dođem po njega, da krvari. Odvela sam ga kod lekara, dobio je antibiotik i mast. Ja sam tada bila kod direktorke, ona nije želela to da prihvati, a sledeći put mi je zamenik direktora rekla da moram da razgovaram sa direktorkom i da se to neće ponoviti, da ne dižemo frku, da će sve biti u redu - kaže ova majka.

Ona dodaje da je njen sin opet bio vraćen u školu, ali je nastavio da trpi psihičko i fizičko maltretiranje od direktorinog unuka.

"Pričali su mu da je ćorav, buckast..."

- Ja sam od učiteljice jednog dana dobila poziv da li ja želim, pošto su pričali na sednici, da li želim da prebacim sina u njeno odeljenje. Da sam znala, zadržala bih ga kod učitelja. Kada je prešao kod učiteljice u drugom polugodištu trećeg razreda, drugi učenici su počeli da vrše nasilje, da je ćorav, buckast, jako ružne reči. Ja sam kontaktirala učiteljicu i ona mene, vraćala sam se na školska vrata.

Ilić kaže da nema zapisnika ovakvih primedbi, već je sve bilo usmeno, a Šekularac kaže da je izostala odgovornost koja pripada zaposlenima u školi:

- Postoji jasna zakonska regulativa u ovakvim slučajevima, a bitno je da svala škola ima tim protiv zlostavljanja i zanemarivanja. Izostala je reakcija svih zaposlenih, ne samo po zakonskoj, već moralnoj i etičkoj regulativi. Ljudski je da ako vidite da se dešava nešto nedopustivo, a ovo zahteva nultu toleranciju - kaže Šekularac.

Šekularac dodaje da je u pitanju problem sistema i mentaliteta koji imamo, pa zato reakcija nadležnih izostaje.

Ova majka je dostavila i snimak svog sina koji je objasnio kako se usled ovog maltretiranja oseća:

- Jako mi je teško da idem u školu zbog maltretiranja, govore ružne reči da sam ćorav. Pre neki dan sam dobio udarce u glavu. Plašim se i sramota me je da idem u školu. Teško mi je palo što nisu dozvolili da idem u toalet i dugar mi je govorio da sam ćorav, zato mi je teško da idem u školu i želim da ostanem kući. Jako volim fiziku, hemiju i biologiju - kaže ovaj dečak.

Ilić kaže da joj je učiteljica rekla da je sve pod kontrolom i da bespotrebno brine:

- Rekla mi je da dođem u sredu, ja sam je u utorak pitala da li da dođem, ona mi je rekla da je sve u redu. U četvrtak nije htela da se javi, u petak mi je opet rekla da je sve u redu. Zamenik direktora kaže da je učiteljica previše prava dala sebi i da ima preveliko mišljenje o sebi, pozvala pedagoga predamnom i rekla joj da je malo smiri i kaže joj da pazi šta govori na roditeljskom sastanku. Devojčica je oduzela telefone deci. Bila je jedna grupa koju je napravila učiteljica. Onda su počele mom sinu da stižu poruke od drugarice, da li je dobro i kako je, ja sam ga pitala da li mi je nešto prećutao. Drugarica je onda napisala nešto, a ja sam rekla da napiše drugarici da u hodniku škole ima kamera. Učiteljica je obrisala grupu nakon toga. Ne znam šta se dešavalo u hodnicima škole - kaže Ilić.

