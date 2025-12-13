Kalifornija sijala u bojama domovine Srbije: Folklorna grupa "Avala" ponosno donela duh naše domovine
Decembarske noći u Balboa Parku ove godine su sijale bojama Srbije. Tokom najvećeg prazničnog festivala u Kaliforniji, koji svake godine poseti oko 350.000 ljudi, folklorna grupa "Avala" koja radi u sastavu Crkveno - školske opštine Sveta Petka iz San Markosa ponosno je donela duh naše domovine.
"Avala" je igrala pred velikim brojem ljudi, dostojno i ponosno, kao pravi čuvar tradicije. Pod svetlima scene, dok su se pogledi publike punili emocijama, odzvanjao je srpski opanak - jasan, snažan i prepoznatljiv, kao glas predaka koji se ne gubi ni kroz okeane ni kroz generacije.
Daleko od Srbije, ali zauvek vezani za nju, naši mladi su igrali za korene, za veru, za Crkvu, za porodicu i za budućnost. Iza svakog koraka, svakog savršenog koraka stoji posvećeni instruktor Aleksandar Stojanović, predsednik grupe Sanja Nestorović i upravni odbor folklorne grupe "Avala" koji na ove divne mlade ljude prenosi ljubav prema tradiciji i ponos prema svome poreklu.
Iza svakog deteta stoje roditelji - tiha snaga dijaspore, ruke koje ih vode na probe, srca koje drhte pred svaki nastup, molitve koje prate svako putovanje.
- "Avala" ne putuje samo od grada do grada -"Avala" putuje Amerikom i Kanadom noseći Srbiju sa sobom. U koferima su nošnje, u pesmi su koreni, u koracima je vera, u očima ponos i ljubav prema svemu što jesmo. Crkva je njihova druga kuća. Mesto gde se čuva jezik, vera i indetitet. Mesto gde deca uče ko su, odakle dolaze i kome pripadaju. Sve što su pokazali na velikoj sceni, raslo je tu - među ikonama, molitvom, pesmom i zajedništvom. Te večeri u Balboa Parku - pred morem ljudi, "Avala" nije igrala samo folklor - "Avala" je igrala indetitet. Igrala je ponos dijaspore, snagu porodice, ljubav instruktora, blagoslov Crkve i nadu da ono najvrednije traje dalje - kroz našu decu. Jer dok oni igraju, Srbija je živa - poručuju za Kurir Srbi iz dijaspore.