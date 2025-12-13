Slušaj vest

Decembarske noći u Balboa Parku ove godine su sijale bojama Srbije. Tokom najvećeg prazničnog festivala u Kaliforniji, koji svake godine poseti oko 350.000 ljudi, folklorna grupa "Avala" koja radi u sastavu Crkveno - školske opštine Sveta Petka iz San Markosa ponosno je donela duh naše domovine.

"Avala" je igrala pred velikim brojem ljudi, dostojno i ponosno, kao pravi čuvar tradicije. Pod svetlima scene, dok su se pogledi publike punili emocijama, odzvanjao je srpski opanak - jasan, snažan i prepoznatljiv, kao glas predaka koji se ne gubi ni kroz okeane ni kroz generacije.

Foto: Privatna arhiva

Daleko od Srbije, ali zauvek vezani za nju, naši mladi su igrali za korene, za veru, za Crkvu, za porodicu i za budućnost. Iza svakog koraka, svakog savršenog koraka stoji posvećeni instruktor Aleksandar Stojanović, predsednik grupe Sanja Nestorović i upravni odbor folklorne grupe "Avala" koji na ove divne mlade ljude prenosi ljubav prema tradiciji i ponos prema svome poreklu.

Foto: Privatna arhiva

Iza svakog deteta stoje roditelji - tiha snaga dijaspore, ruke koje ih vode na probe, srca koje drhte pred svaki nastup, molitve koje prate svako putovanje.

Foto: Privatna arhiva