Decembarske noći u Balboa Parku ove godine su sijale bojama Srbije. Tokom najvećeg prazničnog festivala u Kaliforniji, koji svake godine poseti oko 350.000 ljudi, folklorna grupa "Avala" koja radi u sastavu Crkveno - školske opštine Sveta Petka iz San Markosa ponosno je donela duh naše domovine.

"Avala" je igrala pred velikim brojem ljudi, dostojno i ponosno, kao pravi čuvar tradicije. Pod svetlima scene, dok su se pogledi publike punili emocijama, odzvanjao je srpski opanak - jasan, snažan i prepoznatljiv, kao glas predaka koji se ne gubi ni kroz okeane ni kroz generacije.

Foto: Privatna arhiva

Daleko od Srbije, ali zauvek vezani za nju, naši mladi su igrali za korene, za veru, za Crkvu, za porodicu i za budućnost. Iza svakog koraka, svakog savršenog koraka stoji posvećeni instruktor Aleksandar Stojanović, predsednik grupe Sanja Nestorović i upravni odbor folklorne grupe "Avala" koji na ove divne mlade ljude prenosi ljubav prema tradiciji i ponos prema svome poreklu.

Foto: Privatna arhiva

Iza svakog deteta stoje roditelji - tiha snaga dijaspore, ruke koje ih vode na probe, srca koje drhte pred svaki nastup, molitve koje prate svako putovanje.

Foto: Privatna arhiva

- "Avala" ne putuje samo od grada do grada -"Avala" putuje Amerikom i Kanadom noseći Srbiju sa sobom. U koferima su nošnje, u pesmi su koreni, u koracima je vera, u očima ponos i ljubav prema svemu što jesmo. Crkva je njihova druga kuća. Mesto gde se čuva jezik, vera i indetitet. Mesto gde deca uče ko su, odakle dolaze i kome pripadaju. Sve što su pokazali na velikoj sceni, raslo je tu - među ikonama, molitvom, pesmom i zajedništvom. Te večeri u Balboa Parku - pred morem ljudi, "Avala" nije igrala samo folklor - "Avala" je igrala indetitet. Igrala je ponos dijaspore, snagu porodice, ljubav instruktora, blagoslov Crkve i nadu da ono najvrednije traje dalje - kroz našu decu. Jer dok oni igraju, Srbija je živa - poručuju za Kurir Srbi iz dijaspore.

