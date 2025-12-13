Slušaj vest

Nadežda Živković (78) nestala je u Parizu u petak, 12. decembra 2025. Informaciju je na Fejsbuk grupi Village Jourdain objavila Ana Todorović.

Prenosimo njen apel:

Naša komšinica, gospođa Nadežda Živković, 78 godina, nestala je od petka 12. decembra 2025.

Poslednje poznato mesto: viđena je u petak ujutru na pijaci u Belleville-u (oko 10h–10:30), zatim kako ulazi u metro Belleville oko 13h, što je neuobičajeno jer inače nikada ne koristi metro.

Screenshot 2025-12-13 180757.jpg
Foto: Printscreen/Facebook

Stanuje na 6. spratu – 11 allée du Père Julien Dhuit, 75020 Paris.

Nikada se nije vratila kući, namirnice nisu pronađene, nema telefon ni dokumenta, a slabo govori francuski jezik.

Gospođa je poreklom iz Jugoslavije/Srbije. Ako ste je negde videli ili imate bilo kakvu informaciju, molimo vas da odmah kontaktirate Anu Todorović.

Policiji je zvanično prijavljen nestanak.

Ana – 07 64 24 20 11

Najnovije informacije

Prema poslednjim podacima, kako je napisala u jednom komentaru inicijalne objave Ana Todorović, Nadežda je viđena u kvartu Barbès u Parizu. Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se odmah jave Ani Todorović na gorenavedeni broj telefona.

Kurir.rs/Ssup.fr

Ne propustitePlanetaTATJANA NESTALA, TRAGALI ZA NJOM 11 DANA, A ONDA USLEDIO OBRT: Pronašli je živu u potkrovlju KOMŠIJINE KUĆE - obelodanjeno šta se krilo iza svega
Tatjana Tramatjere
Hronika10 GODINA PATNJE JEDNE MAJKE: Vesna Đorić opisuje život u agoniji i neizvesnosti: Padnem, pa ustanem i dobijem nadu da ću ipak saznati šta se desilo mojoj ćerki
3gcaavv8.jpg
DruštvoNESTALA ANA RADOVIĆ (20) SA ZLATIBORA, ŠTA SVE DOSAD ZNAMO Otac moli za pomoć, sumnja se na jezero Međuvršje: Poslednji poziv desio se tačno u ovo vreme
Ana Radović
HronikaO SUDBINI OVE DEVOJČICE SE NI DAN DANAS NIŠTA NE ZNA: Odlazak na rođendan bio je koban za Barbaru Vitez (15), već 9 godina je nema ni žive ni mrtve!
1103.jpg