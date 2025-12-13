Slušaj vest

Nadežda Živković (78) nestala je u Parizu u petak 12. decembra 2025, a sada se za Kurir oglasila i njena bratanica Nina koja je otkrila nove detalje.

Naime, kako je istakla Nadežda je otišla na pijac u podne i više se nije vratila.

- Kod sebe nije imala telefon, ni dokumenta. Moj brat živi nedaleko od nje i njene ćerke. Njena ćerka je tada bila na poslu i tek kada je došla s posla shvatila je da je nema. Nadežda je ostavila mobilni i dokumenta kod kuće. Njenoj komšinici Ani su javili neki ljudi da je navodno ušla u metro koji ona obično ne koristi nikada, pogotovo sama.

Kako je istakla slučaj je prijavljen policiji kja se uključila u potragu.

Nadežda je u trenutku nestanka na sebi imala crvene patike i kaput, crveni ili bordo, a kosa joj je crvene boje.

Foto: Printscreen/Facebook

Namirnice nisu pronađene, nema telefon ni dokumenta, a slabo govori francuski jezik.

Nina je zamolila svakog ko ima bilo kakvu informaciju da jave njoj preko Fejsbuka ili Ani komšinici.