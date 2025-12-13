Slušaj vest

Nadežda Živković (78) nestala je u Parizu u petak 12. decembra 2025, a sada se za Kurir oglasila i njena bratanica Nina koja je otkrila nove detalje.

Naime, kako je istakla Nadežda je otišla na pijac u podne i više se nije vratila.

- Kod sebe nije imala telefon, ni dokumenta. Moj brat živi nedaleko od nje i njene ćerke. Njena ćerka je tada bila na poslu i tek kada je došla s posla shvatila je da je nema. Nadežda je ostavila mobilni i dokumenta kod kuće. Njenoj komšinici Ani su javili neki ljudi da je navodno ušla u metro koji ona obično ne koristi nikada, pogotovo sama.

Kako je istakla slučaj je prijavljen policiji kja se uključila u potragu.

Nadežda je u trenutku nestanka na sebi imala crvene patike i kaput, crveni ili bordo, a kosa joj je crvene boje.

Screenshot 2025-12-13 180757.jpg
Foto: Printscreen/Facebook

Namirnice nisu pronađene, nema telefon ni dokumenta, a slabo govori francuski jezik.

Nina je zamolila svakog ko ima bilo kakvu informaciju da jave njoj preko Fejsbuka ili Ani komšinici.

Ana – 07 64 24 20 11

Ne propustiteDruštvoNESTALA NADEŽDA (78) U PARIZU: Poslednji put viđena na pijaci, njena komšinica objavila apel uz potresne detalje - "to je NEUOBIČAJENO ZA NJU"
Nadežda Živković
DruštvoNESTALA ANA RADOVIĆ (20) SA ZLATIBORA, ŠTA SVE DOSAD ZNAMO Otac moli za pomoć, sumnja se na jezero Međuvršje: Poslednji poziv desio se tačno u ovo vreme
Ana Radović
DruštvoPOTPUNA MISTERIJA, RUMUNKA NESTALA U BEOGRADU Platila hotel, digla pare s bankomata i kao da je u zemlju propala! Evo na šta sumnja njen verenik (FOTO)
894164 copy.jpg
DruštvoNESTALA BILJANA (33) IZ SRBIJE U GRČKOJ: Odjednom ustala i ODŠETALA, sa sobom ponela samo jednu stvar! U toku je intenzivna potraga
Biljana Savic copy.jpg