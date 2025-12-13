Slušaj vest

Nastavlja se uticaj snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa je vreme i u našem regionu veoma stabilno i suvo.

Ovakvo vreme već danima i Crnoj Gori donosi stabilno vreme.

I narednih dana biće vedro i stabilno, a jutra će biti hladna.

Magla se očekuje u severnim i centralnim predelima, a u većini predela i mraz, sem na jugu.

Jutarnja temperatura biće od -5 na severu do 0 stepeni u centralnim predelima i od 2 do 4°C na jugu, na primorju do 8 stepeni.

Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, zbog priliva još toplije vazdušne mase sa juga.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 16 stepeni, u dolini Zete od 16 do 18, a na primorju čak do 20 stepeni.

Ove temperature su znatno iznad proseka za ovo doba godine.

Samo će u kotlinama i dolinama na severu magla se zadržati tokom celog dana i u tim predelima maksimalna temperatura biće od 2 do 6 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, ovakvo vreme očekuje se do početka sledeće sedmice. Sredinom sledeće sedmice sa Mediterana se očekuje naoblačenje, ali će ostati i dalje natprosečno toplo vreme.