PROGNOZA NE PRESTAJE DA ŠOKIRA, IZ MINUSA U PROLEĆNE TEMPERATURE: Najnovija najava vremena, stiže nam otopljenje, ali to NIJE SVE! Evo šta nas čeka
Nastavlja se uticaj snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa je vreme i u našem regionu veoma stabilno i suvo.
Ovakvo vreme već danima i Crnoj Gori donosi stabilno vreme.
I narednih dana biće vedro i stabilno, a jutra će biti hladna.
Magla se očekuje u severnim i centralnim predelima, a u većini predela i mraz, sem na jugu.
Jutarnja temperatura biće od -5 na severu do 0 stepeni u centralnim predelima i od 2 do 4°C na jugu, na primorju do 8 stepeni.
Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, zbog priliva još toplije vazdušne mase sa juga.
Maksimalna temperatura biće od 8 do 16 stepeni, u dolini Zete od 16 do 18, a na primorju čak do 20 stepeni.
Ove temperature su znatno iznad proseka za ovo doba godine.
Samo će u kotlinama i dolinama na severu magla se zadržati tokom celog dana i u tim predelima maksimalna temperatura biće od 2 do 6 stepeni.
Prema trenutnim prognozama, ovakvo vreme očekuje se do početka sledeće sedmice. Sredinom sledeće sedmice sa Mediterana se očekuje naoblačenje, ali će ostati i dalje natprosečno toplo vreme.
