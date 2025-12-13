Slušaj vest

Gost večerašnje emisije je akademik Elizabeta Ristanović, profesoka Univerziteta odbrane i načelnica Odeljenja za mikrobsku genetiku i imunologiju na Vojnomedicinskoj akademiji Univerziteta u Beogradu.

Večerasnji razgovor prevazilazi okvire klasične nauke i ulazi u prostor gde se znanje pretvara u moć, a iskustvo u upozorenje. Naša gosća nije samo naučnica, već osoba čiji je rad oblikovao bezbednost ove zemlje, čiji se glas sluša u najvišim institucijama i čije analize utiču na strateške odluke. Govorićemo tihim neprijateljima savremenog sveta. O virusima, bakterijama i patogenima, koji menjaju istoriju i postavljaju nove izazove pred čovečanstvo. O tome odakle dolaze epidemije, šta nam preti u budućnosti, i koliko je svet zaista spreman za krizne scenarije. Ona je decenijama na čelu najvažnijih laboratorija, postala je nacionalni autoritet za bioterorizam i biološku zaštitu, predaje na najvišim vojnim i medicinskim institucijama, njeni naučni radovi citirani su širom sveta, a naučno iskustvo oblikovano je u realnim situacijama, koje retko ko razume.

Njene zasluge govore same za sebe:

Dobitnica je Vukove nagrade, laureat prestižnog priznanja Zlatni beočug, nosilac Vojne spomen-medalje, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, i dugogodišnji načelnik odeljenja koje se bavi najkompleksnijim pitanjima mikrobiologije, imunologije i bezbednosti. U „Neispričanom“ će otvoreno, jasno i bez zadrške izneti istine o svetu mikroba, koje retko ko sme da izgovori pred kamerama. Istine koje se prečesto potiskuju i znanja koja su od suštinske važnosti za sve nas. U večerašnjoj emisiji, gošća je ademik Elizabeta Ristanović. profesoka Univerziteta odbrane i načelnica Odeljenja za mikrobsku genetiku i imunologiju na Vojnomedicinskoj akademiji Univerziteta u Beogradu.

