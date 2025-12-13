Slušaj vest

Dragan Čavić (58) nestao je 2. decembra u Zemunu, gde je poslednji put viđen u Prvomajskoj ulici. Njegova supruga Suzana navodi da je njegov nestanak praćen neuobičajenim i zabrinjavajućim okolnostima.

Suzana je 3. decembra policiji prijavila da je nestao muškarac, njen suprug, kojeg je dugogodišnji prijatelj video poslednji put na klupici u Prvomajskoj ulici u Zemunu u 6.20 ujutro.

- Dragan je sedeo na klupici iza autobuske stanice u radnom odelu. Njegov dugogodišnji prijatelj ga je video u 6.20 ujutro. Popričali su i Dragan mu je rekao da čeka prevoz, ljude iz firme, koji treba da ga pokupi kako bi otišao na posao. Tog dana trebalo je da radi na gradilištu kod Tošinog Bunara, ali nikada nije stigao na posao - priča supruga nestalog muškarca.

On je inače rođeni Zemunac, a preselio se u Zrenjanin.

- I Dragan i ja smo živeli i odrasli u Zemunu, ali sam ja prodala stan koji sam nasledila od roditelja i kupila kuću u Zrenjaninu gde smo se preselili.

Suzana je otkrila da su ona i njen suprug Dragan rođeni i odrasli u Zemunu, kao i da se znaju više od 40 godina. Ona je nedavno prodala stan u Beogradu, nakon čega je kupila plac i kuću u Zrenjaninu, gde su ona i Dragan živeli.

- Zakupila sam i tezgu na kojoj smo oboje radili. Međutim, nismo mogli da preživimo samo od rada na toj jednoj tezgi i moj suprug je u novembru odlučio da se privremeno vrati u Beograd, gde je mislio da će lakše zaraditi novac - priča supruga nestalog muškarca.

Ona je ispričala i da je njen suprug svakog petka ili subote dolazio kući u Zrenjanin gde je provodio vikende.

- On je prošle nedelje imao problem na poslu. Iako je dogovor bio da platu prima svake dve nedelje, on je na gradilištu radio 3 nedelje, a isplaćen je za samo 5 radnih dana. Sve mi je to pričao telefonom, nije mu bilo pravo što nema novca, a zaradio ga je. Inače, u Beogradu je bio kod kolege u privremenom smešaju, koji živi u Ohridskoj ulici u Zemunu - rekla je Suzana.

Nestao je već prvog dana na novom poslu

Ona je istakla i da je njen suprug našao novi posao o kom joj je pričao u ponedeljak, 1. decembra, kada su se poslednji put i čuli.

- On je u utorak trebalo da počne da radi na gradilištu kod Tošinog Bunara. U ponedeljak uveče, dok smo razgovarali, rekao mi je da se vidimo u subotu i da će sada sve biti lakše kada počnu redovno da ga isplaćuju. Završili smo razgovor kada je on rekao da ide da spava jer ustaje rano ujutro za posao - kazala je.

Suzana tvrdi da je u utorak ujutro zvala Dragana kako bi mu poželela srećan rad, ali da je njegov mobilni bio nedostupan.

- Nekoliko puta sam ga okrenula, ali nije bio dostupan. Pomislila sam da nema dometa na gradilištu ili da mu se ispraznila baterija, nisam slutila ni na šta loše. Između 16.15 i 16.25 stigla mi je poruka da je Dragan dostupan i odmah sam ga pozvala, ali... Telefon mu je bio ugašen i tada me je uhvatila panika. Jako sam se zabrinula, znala sam da nešto nije kako treba. Njegov telefon se više nije palio. Sigurna sam da je neko tada upalio njegov telefon iz nekog razloga - priča zabrinuta žena.

Kako tvrdi Suzana, ona je nestanak Dragana Čavića prijavila 3. decembra u PS Zrenjanin, a oni su u saradnji sa PS Zemun pokrenuli potragu za nestalim muškarcem.

- Kontaktirali su me i inspektori iz Zemuna. Trebalo bi da skinu snimak sa nadzornih kamera koje pokrivaju klupicu na kojoj je Dragan sedeo kada je poslednji put viđen kako bi ustanovili ko ga je pokupio i gde su ga odvezli - zaključila je Suzana.

Ona je takođe naglasila da za 15 godina braka, Dragan nikada nije odlazio od kuće i prekidao komunikaciju sa njom, zbog čega je dodatno zabrinuta.

10 dana ranije ukradena su mu dokumenta i novac

Suzana je ispričala i da joj se suprug poverio da mu je neko na prethodnom gradilištu ukrao novčanik sa svim dokumentima i novcem koji je imao u tom trenutku.

Kako tvrdi, on nije prijavio krađu dokumenata jer nije stizao tih dana zbog promene posla.

Dragan je visok oko 178 cm, težak oko 75 kg, srednje građe. U trenutku nestanka na sebi je imao: crveno radno odelo, crnu deblju jaknu, crnu vunenu kapu, naočare za vid.

Suzana je rekla i da se u celom Zemunu nalaze plakati sa Draganovim slikama.

U slučaju da prepoznate Dragana, porodica moli da prijavite policiji.