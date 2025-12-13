Slušaj vest

Patrijarh srpski Porfirije predvodio je danas liturgiju u Dvorskom hramu Svetog apostola Andreja Prvozvanog u Belom dvoru u Beogradu povodom krsne slave Kraljevskog doma Karađorđevića, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Osim domaćina Aleksandra Karađorđevića u liturgiji su učestvovali i drugi članovi porodice Karađorđević, kao i crnogorsko-primorski arhijerej Joanikije, šumadijski arhijerej Jovan, braničevski arhijerej Ignatije, valjevski arhijerej Isihije i šabački arhijerej Jerotej.

Nakon liturgije, patrijarh Porfirije je izvršio čin blagosiljanja slavskih darova i zajedno sa Aleksandrom Karađorđevićem i članovima Kraljevskog doma prelomio slavski kolač i čestitao krsnu slavu.

Patrijarh Porfirije domaćinu i svim članovima porodice Karađorđevića, između ostalog, poručio da budu primer svima i zbog toga će Gospod biti sa njima, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Neka Gospod dâ da budete prvi u rodu našem po poverenju u Boga, da budete prvi u nadanju u Boga i da prvenstvujete u ljubavi najpre u odnosu na Boga, a onda i u odnosu na svoje bližnje. Tako ćete biti primer svima, najpre svom domu, zatim i svima iz roda našeg, a samim tim onda će Gospod zasigurno i bez sumnje uvek biti sa vama", rekao je Patrijarh Porfirije.

U svojoj besedi patrijarh Porfirije poželeo je domaćinu Aleksandru Karađorđeviću zdravlje, nadu i ljubav, kao i jedinstvo unutar njegovog doma, ali i jedinstvo u SRPSKOM narodu, a to znači spoznaju da niko ne može bez svog bližnjeg i da smo svi jedni drugima potrebni.

"Neka Vam Gospod podari međusobno razumevanje, jedinstvo unutar doma Vašeg, jer će to biti primer za ugled svima nama, ali i obaveza koju namećete svima nama. Imati kraljevsku porodicu nije luksuz. Mnogi narodi nemaju kraljevsku porodicu, pogotovo nemaju kraljevsku porodicu iz svog roda, pa neki izmišljaju kraljevske loze u svojim narodima, a neki bi platili ne zna se koliko blaga i bogatstva da je nekako stvore", kazao je patrijarh Porfirije.

Patrijarhu Porfiriju su sasluživali arhimandrit Gerasim, sabrat manastira Hilandara, jerej Mihailo Rapajić, starešina Dvorske crkve, protođakoni Dragan Radić i Radomir Vrućinić i đakon Vasilije Perić.

Proslavi krsne slave Kraljevskog doma Karađorđevića prisustvovali su nadbiskup beogradski, kardinal Ladislav Nemet, muftija beogradski Mustafa Jusufspahić, članovi Krunskog veća i visoki gosti iz zemlje i inostranstva.