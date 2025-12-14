Društvo
Ne dozvolite da vam vreme pokvari raspoloženje! Danas hladno, tmurno, maglovito, sa sipećom kišom
Vreme u Srbiji će danas biti oblačno i maglovito sa lokalnom sipećom kišom, a na planinama, jugu zemlje, Negotinskoj i Timočkoj Krajini sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U većem delu zemlje duvaće slab, promenljiv, a na istoku slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura biće od minus četiri stepena do dva, a najviša dnevna od tri do 10 stepeni.
Vreme u Beogradu će danas biti maglovito i tmurno sa lokalnom sipećom kišom.
Duvaće slab i umeren promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od minus jedan do jedan, dok se najviša dnevna očekuje oko tri stepena.
