Vreme u Srbiji će danas biti oblačno i maglovito sa lokalnom sipećom kišom, a na planinama, jugu zemlje, Negotinskoj i Timočkoj Krajini sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U većem delu zemlje duvaće slab, promenljiv, a na istoku slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od minus četiri stepena do dva, a najviša dnevna od tri do 10 stepeni.

Foto: RHMZ

Vreme u Beogradu će danas biti maglovito i tmurno sa lokalnom sipećom kišom.

Foto: RHMZ