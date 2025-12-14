Slušaj vest

Novi godišnji red vožnje u železničkom putničkom saobraćaju, osmišljen tako da putnicima pruži kvalitetniju uslugu prevoza, danas stupa na snagu, saopštilo je preduzeće Srbijavoz.

Organizacija saobraćaja vozova iz unutrašnjeg saobraćaja je u načelu zadržana kao u važećem redu vožnje uz pojedine izmene, od kojih su najznačajnije sledeće: svi Regio vozovi koji su u važećem redu vožnje saobraćali na relaciji Zemun-Valjevo-Zemun, od novog reda vožnje menjaju rang, koji će biti Regio Ekspress /Rex/i za njihov saobraćaj će se angažovati Štadler Novi Flirt EMV 413/417 podserije 100.

Svi Regio vozovi koji su planirani od i do stanice Pančevo Vojlovica, od novog reda vožnje će saobraćati do i od stanice Zemun, što je kvalitetnija ponuda imajući u vidu da su u važećem redu vožnje pojedini vozovi saobraćali do i od stanice Beograd Centar.

Jutarnji voz iz Zemuna sa polaskom u 6.55 časova, a iz stanice Beograd Centar u 7.09, odnosno popodnevni voz iz stanice Priboj u 16.10 za Zemun će od novog reda vožnje saobraćati svakodnevno do i od stanice Priboj (u važećem red vožnje ovi vozovi su saobraćali do stanice Priboj samo nedeljom i državnim praznikom).

U toku letnje sezone, ovi vozovi će saobraćati do i od stanice Užice, sa polaskom iz stanice Užice u 18.08. časova.

Na relaciji Subotica-Zrenjanin-Subotica i Subotica-Senta-Subotica novim redom vožnje je planirano po pet vozova, dok su u važećem redu vožnje bila dva voza.

Na relaciji Subotica-Sombor-Subotica novim redom vožnje su planirana četiri para vozova, dok su u važećem redu vožnje bila tri para.

Na relaciji Novi Sad-Sombor-Novi Sad preko Bogojeva novim redom vožnje je planirano šest pari vozova, dok je u važećem redu vožnje bilo četiri para.

Popodnevni voz iz Niša za Zaječar u novom redu vožnje polazi u 17.50 časova, dok je taj polazak u važećem redu vožnje bio u 15.25 časova.

Na relaciji Beograd Centar-Subotica-Beograd Centar, odnosno na relaciji Beograd Centar-Petrovaradin-Beograd Centar organizacija saobraćaja Inter City, Inter Regio, Regio Express i Regio vozova ostaje kao u važećem redu vožnje.

Regio vozovi na relaciji Novi Sad-Subotica-Novi Sad, neće saobraćati, dok u potpunosti ne budu pušteni u upotrebu infrastrukturni kapaciteti na delu pruge od Novog Sada do Subotice.

Stanica Novi Sad do daljeg nije otvorena za prijem i otpremu putnika, a prijem i otprema vozova će se obavljati u stanici Petrovradin i Novi Sad Ranžirna, navedeno je u saopštenju.

Stanica Petrovardin će se koristiti za prijem i otpremu vozova, za sve vozove koji povezuju Suboticu i Novi Sad sa Beograd Centrom, Sremskom Mitrovicom, Šidom i Užicem.

Stanica Novi Sad Ranžirna će se koristiti za prijem i otpremu vozova za sve vozove koji Novi Sad povezuju sa Karavukovom, Bogojevom i Somborom.

Redovni polasci Regio vozova iz stanice Novi Sad ranžirna su u: 4.03, 7.44, 11.10, 19.30 i 21.21 za stanicu Sombor, a u 9.17, 12.39, 16.02 i 18.18 časova za stanicu Karavukovo.

Novim Štadler vozovima serije 413/417 podserije 100 se organizuje saobraćaj Inter Regio /IR/ i Regio Ekspress /Rex/ vozova na sledećim relacijama: Šid-Sremska Mitrovica- Beograd Centar i obratno, Zemun-Užice-Zemun, Zemun-Valjevo-Zemun, Novi Sad-Užice- Novi Sad, Zemun-Niš-Zemun, Šid- Sremska Mitrovica-Novi Sad i obratno, Beograd Centar-/Petrovaradin/-Subotica- Beograd Centar i Regio vozova na relaciji Pančevo Vojlovica- Zemun-Pančevo Vojlovica.

Štadler vozovima serije 413/417 podserije 000 se organizuje saobraćaj Regio /Re/ vozova na barskoj, niškoj, šidskoj, novosadskoj pruzi kao i na relaciji Požarevac–Smederevo-Požarevac i Kraljevo-Požega-Kraljevo.

Kao i u važećem redu vožnje, zadržan je saobraćaj međunarodnog noćnog voza Zemun-Bar- Zemun, uz napomenu da je polazak voza iz stanice Zemun pomeren ranije, i to u 19.35 umesto u 19.40, a iz stanice Beograd Centar u 19.54 umesto u 20.00 časova.

Sve informacije o punudama i cenama voznih karata putnici mogu da pogledaju na vebsajtu www.srbijavoz.rs na kom se nalaze i uvek su dostupne ažurirane informacije.