Zbog toga se strahuje da će ovo biti najteža zima u Evropi u poslednjih deset godina. Broj obolelih od gripa povećava se iz nedelje u nedelju i u Srbiji, a s obzirom na to, kao i da da je izmenjeni tip stigao i do Rumunije, postavlja se pitanje ima li ga već i u našoj zemlji, pogotovo što znamo da veliki broj naših građana putuju i tek će putovati tokom zime naročito u Temišvar, na advent.

Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja obolelih od gripa. Veruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji ih je pogodio, zarazniji i da dovodi do težeg obolevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa.

Grip Foto: Shutterstock

Tamošnji stručnjaci su ranije rekli da je ovaj tip gripa pretrpeo višestruke genetske mutacije - čak sedam u junu, što ga čini znatno zaraznijim i sposobnijim da izazove teške simptome, uključujući:

akutni bol u telu

uporni umor

iznenadne skokove temperature

neuobičajene digestivne smetnje

Ističu i da ovakav virus nisu videli ranije, a uz to, pojavio se mnogo ranije u odnosu na prethodne godine

U Srbiji raste broj obolelih

Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije.

Foto: Shutterstock

Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga.

A H3 dominira u Srbiji

Kako kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije:

tip A(H1)pdm09,

AH3,

B,

A (netipizirani).

- Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu u Institutu "Batut"

Ima li "super gripa" i u Srbiji

Na pitanje, da li je u Srbiji registrovan takozvani super grip, odnosno izmenjeni tip A(H3N2) najpre objašnjavaju da se brz porast ovog virusa u zemljama beleži još od avgusta ove godine.

- Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut".

Foto: Petar Aleksić

Karakteristike H3N2

Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski.

Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže.

H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa.

Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su:

Bolovi u telu

Groznica

Glavobolja

Bol u grlu

Kašalj

Iscrpljenost

Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece

Povraćanje žuči Grip u brojkama kroz Srbiju

"Batutov" posledni izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

I pojedinačne statistike gradskih zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi.

Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto.

Na udaru je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac, koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18.