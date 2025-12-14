Društvo
Ko je oteo pravdu u Srbiji? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:
• Ko je oteo pravdu u Srbiji?
• Da li su "vračarci" preuzeli tron balkanskog podzemlja?
• Lepa strana Srbije: mladi humanitarci iz "Kolevke" podelili hranu za 15.000 ljudi
• Uz gene predaka i vitešku veštinu, beogradski mačevaoci na putu ka vrhu sveta
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.