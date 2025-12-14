Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Ko je oteo pravdu u Srbiji?

• Da li su "vračarci" preuzeli tron balkanskog podzemlja?

• Lepa strana Srbije: mladi humanitarci iz "Kolevke" podelili hranu za 15.000 ljudi

• Uz gene predaka i vitešku veštinu, beogradski mačevaoci na putu ka vrhu sveta