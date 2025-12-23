Slušaj vest

Potresan slučaj iz Zrenjanina, gde je pas jedva spašen od teškog zlostavljanja, još jednom je pokazao koliko su nasilje i odsustvo empatije postali ozbiljan društveni problem!

Na uznemirujući slučaj zlostavljanja psa u Zrenjaninu prvi su upozorili meštani ovog grada, nakon što se događaj odigrao na velikom parkingu u jednom od naselja. Zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika, pas je spašen.

- U Zrenjaninu na velikom parkingu u velikom naselju su četvorica dečaka upalila vatru. Malom psu su za sve 4 noge vezali neku žicu i razapetog ga spremili za roštilj. Naišli su neki momak i devojka, baš mladi i jedva spasli već dobro oprljeno štene - napisala je jedna gospođa iz Zrenjanina na društvenim mrežama.

Njen status, počeo je da se deli po raznim grupama.

Stariji par je zaustavio auto kada su videli šta se dešava i uzeli su psa. Imaju već dva. Spašen je definitivno, ali izlečenje i oporavak mu tek sledi. A dečaci… E, dečaci imaju najviše 10 godina i psovali su najgore devojku i momka što su im pokvarili zabavu. Ko je nenormalan? - upitala je ova žena.

Korisnici su ostali zgroženi.

- Bože ovo nije normalno za decu od deset godina. Oni treba da idu kod psihologa, a prvo njihovi roditelji. Užas, jadno štene - napisala je jedna korisnica u komentarima.

