Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Svetog proroka Avakuma.

On je bio je sin Asafatov. Bio je prorok šest stotina godina pre Hrista za vreme cara Manasije. Ovaj svetac je prorekao je opustošenje Jerusalima. Jednoga dana Avakakum je nosio ručak radnicima na njivi, kad mu se odjednom pojavio anđeo Gospodnji i obratio mu se – Odnesi ručak koji imaš u Vavilon Danilu, u jamu lavovsku.

Tada ga je anđeo uzeo za kosu i preneo ga u Vavilon, kod jame koju mu je naznačio, u koju je Danilo bio bačen po naređenju cara Kira. On je bio kažnjen jer se nije poklonio idolima. – Danile, Danile, primi ručak što ti ga posla Bog – viknu Avakum. Danilo je prihvatio ručak i pojeo ga.

Posle toga je anđeo ponovo uzeo Avakuma i prenese u Judeju, nazad na njivu. Još je Avakum prorokovao o oslobođenju Jerusalima i vremenu Hristovom. Upokojio se u dubokoj starosti i sahranjen u mestu Kela. Mošti su mu otkrivene u vreme Teodosija Velikog.

Na današnji dan izgovorite ovu molitvu za spas duše:

Proroka Tvoga Avakuma, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše.