Jedan on najstrašnijih napada izveden je danas u Australiji. Ubijeno je 12 ljudi, a ranjeno više od 60! 

U pucnjavi tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je najmanje 12 ljudi, a 60 ih je ranjeno, dok je oko 2.000 ljudi pobeglo sa plaže. 

Rade Stefanović ambasador Srbije u Australiji rekao je za Kurir da nisu dobili informacije da među poginulima ili povređenima ima srpskih državljana.

- Ambasada Republike Srbije u Kanberi i Generalni konzulat u Sidneju nisu dobili informacije da među poginulima ili povređenima ima srpskih državljana - naveo je Stefanović i dodao:

Australija pucnjava Sidnej plaža Bondi beach
Ljudi bežali sa plaže Foto: screenshot X

Uspostavljen je krizni centar, te naša diplomatsko-konzularna predstavništva, kao i predstavništva drugih zemalja, u stalnom su kontaktu kako bi dobili informacije o svojim državljanima.

Australija pucnjava Sidnej plaža Bondi beach
Ubijeno je najmanje 12 ljudi, a 60 ih je ranjeno Foto: screenshot X

Podsetimo, u napadu su učestvovala dvojica muškaraca koji su otvorili vatru na veliku grupu jevrejskih vernika koji su proslavljali praznik Hanukuna plaži Bondi u Sidneju

Potvrđeno je da je Avganistanac Navid Akram jedan od dvojice osumnjičenih koji su otvorili vatru.

