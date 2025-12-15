Slušaj vest

Ono vreme koje dobijete tokom dana ostajući budni do kasno moglo bi na kraju da vam skrati životni vek, prema novoj studiji koja povezuje nedovoljno spavanje sa nižom očekivanom dužinom života.

Uprkos tome što je loš san ranije povezivan sa brojnim zdravstvenim problemima i kraćim životnim vekom, najnovije istraživanje pokazalo je da je dovoljno sna snažnije povezano sa dužim životom nego ishrana i vežbanje – faktori za koje je poznato da vam mogu "dodati godine" života.

Istraživači sa Državnog univerziteta za zdravlje i nauku u Oregonu (OHSU) analizirali su podatke iz anketa širom SAD, obuhvatajući period od 2019. do 2025. godine. Mere očekivanog životnog veka upoređene su sa samoprocenom trajanja sna, pri čemu je manje od sedam sati sna po noći smatrano pragom za nedovoljno spavanje.

Zatim su u analizu, objavljenu u časopisu Sleep Advances, uključili i druge varijable koje utiču na životni vek, uključujući fizičku neaktivnost, radni status i nivo obrazovanja. Veza između nedovoljnog sna i nižeg životnog veka i dalje je ostala. Samo je pušenje imalo jaču povezanost.

Spavajte što duže!

- Nisam očekivao da će nedovoljan san biti toliko snažno povezan sa očekivanim životnim vekom. Oduvek smo mislili da je san važan, ali ovo istraživanje zaista naglašava tu poentu: ljudi zaista treba da nastoje da spavaju sedam do devet sati ako je ikako moguće - kaže fiziolog sna Endru Makhil iz OHSU.

Kao čisto opservaciona studija, istraživanje ne može dokazati da manje sna direktno oduzima mesece ili godine života.

Ovakva studija takođe ne može razdvojiti složene interakcije između sna, ishrane i vežbanja. Ipak, rezultati sugerišu da je količina sna koju dobijate svake noći značajan pokazatelj dugoročnog zdravlja.

Dovoljno sna je ključno za skoro svaki aspekt našeg blagostanja: čak i jedna neprespavana noć može uticati na moždane funkcije i imuni sistem organizma.

Nije nerazumno pretpostaviti da takvi zdravstveni problemi mogu dugoročno doprineti smrtnosti. Istraživači posebno ističu gojaznost i dijabetes kao dva stanja povezana sa lošim snom koja mogu smanjiti očekivani životni vek.

- Intuitivno je i ima smisla, ali ipak je bilo zapanjujuće videti da se tako jasno pokazalo u svim modelima. Dobar noćni san ne samo da poboljšava kako se osećate, već i koliko dugo živite - kaže Makhil.

Dobra vest je da se naše navike spavanja, bar delimično, mogu izmeniti u okviru ograničenja koja nameću obaveze oko porodice i posla. Možda bi vredelo ostaviti naviku beskonačnog skrolovanja u krevetu.

I Američka akademija medicine sna i Društvo za istraživanje sna preporučuju najmanje sedam sati sna po noći, iako postoje naznake da možda možete "nadoknaditi" san tokom vikenda ako je potrebno.

- Ovo istraživanje pokazuje da san moramo da stavimo u prioritet bar isto toliko koliko i ono što jedemo ili kako vežbamo - kaže Makhil.