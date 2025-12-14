AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Kamioni na Batrovcima čekaju 8 sati, evo kakva je situacija na drugim prelazima - upozoravaju i na pojavu magle
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju osam sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na prelazu Šid sa Hrvatskom, kamioni čekaju šest sati, dok na ostalim prelezima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Naveli su da je u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno da granični prelaz Horgoš dva, radi od 5.00 do 23 časa.
Javno preduzeče "Putevi Srbije" saopštilo je da su svi putni pravci prohodni i bez snega, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.
"Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta