Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju osam sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Šid sa Hrvatskom, kamioni čekaju šest sati, dok na ostalim prelezima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Naveli su da je u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno da granični prelaz Horgoš dva, radi od 5.00 do 23 časa.

Javno preduzeče "Putevi Srbije" saopštilo je da su svi putni pravci prohodni i bez snega, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.

"Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima", piše u saopštenju.