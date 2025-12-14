Slušaj vest

- Raduje me svaki susret sa našim najstarijima. Njihove godine su dar iskustva i mudrosti. Privilegija je ostariti, a obaveza društva je da našim najstarijima obezbedi dostojanstvo, spokoj i sigurnost - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Naglasila je da upravo zato država ulaže konkretno i odgovorno.

- U 2025. godini obezbedili smo 10 miliona dinara za Gerontološki centar u Nišu, za bolje uslove života, za rekonstrukciju, adaptaciju, medicinsku opremu i, pre svega, za bolju negu ljudi koji su gradili ovo društvo pre nas - naglasila je ministarka, i dodala: