U Vitini je jutros zabeležen zemljotres od 3,3 stepena po Rihteru.
SRBIJA SE UPRAVO DOBRO ZALJULJALA! U ovom mestu registrovan zemljotres od 3,3 stepena po Rihteru
Reč je o snažnom zemljotresu koji je registrovan u 7.20 sati.
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen
Vitina je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Srbiji. Nalazi se u jugoistočnom delu Kosova i Metohije i pripada Kosovskopomoravskom upravnom okrugu. Prema popisu iz 2024. bilo je 5.780 stanovnika.
Ovo područje je poznato kao Gornja Morava i nalazi se u podnožju Skopske Crne Gore.
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije
