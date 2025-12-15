Slušaj vest

Reč je o snažnom zemljotresu koji je registrovan u 7.20 sati.

Screenshot 2025-12-15 073045.jpg
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Vitina je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Srbiji. Nalazi se u jugoistočnom delu Kosova i Metohije i pripada Kosovskopomoravskom upravnom okrugu. Prema popisu iz 2024. bilo je 5.780 stanovnika.

Ovo područje je poznato kao Gornja Morava i nalazi se u podnožju Skopske Crne Gore.

tres-ivana-2.jpg
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

 Kurir.rs

