Širom Srbije i ovog jutra je maglovito, tmurno i hladno vreme. Vedro je samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Tamo gde je vedro i najhladnije je i to zahvaljujući velikom izračivanju, odnosno hlađenju vazduha.

Ovog jutra najhladnije je u Sjenici sa -8 stepeni. Vrlo hladno je i u predelima i gradovima na jugu, jugozapadu i istoku Srbije, uz temperature i Negotinu -2, u Požegi i Vranju -3, a u Zaječaru -4°C.

U ostalim predelima Srbije temperature se kreću od 0 do 2°C.

Beograd ovog jutra meri 1, Kopaonik -2, a Zlatibor -3°C.

Pred nama je i danas stabilno vreme.

Naše područje jedno je od hladnijih ovog jutra u Evropi, ali daleko hladnije je na istoku i severoistoku Evrope i u Rusiji, uz temperature i ispod -20°C.

Na severu zemlje, u Beogradu, u dolinama i kotlinama očekuje se magla tokom celog dana, dok će na jugozapadu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biti vedro.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6°C.

Od sutra će biti više oblačnosti u svim predelima, ali se zbog jačanja južnog strujanja očekuje i toplije, usled priliva veoma tople vazdušne mase sa Mediterana. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.

U sredu uveče i u četvrtak na severu i zapadu Srbije ponegde kiša, ali se ne očekuju značajnije padavine.

Topao decembar

Potom će se nastaviti suvo vreme.

Od sutra pa sve do kraja sedmice biće natprosečno toplo vreme, uz temperature i do 15 stepeni, dok je prosek za ovo doba godine od 3 do 7 stepeni.