Slušaj vest

Širom Srbije i ovog jutra je maglovito, tmurno i hladno vreme. Vedro je samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Tamo gde je vedro i najhladnije je i to zahvaljujući velikom izračivanju, odnosno hlađenju vazduha.

Ovog jutra najhladnije je u Sjenici sa -8 stepeni. Vrlo hladno je i u predelima i gradovima na jugu, jugozapadu i istoku Srbije, uz temperature i Negotinu -2, u Požegi i Vranju -3, a u Zaječaru -4°C.

U ostalim predelima Srbije temperature se kreću od 0 do 2°C.

Beograd ovog jutra meri 1, Kopaonik -2, a Zlatibor -3°C.

Pred nama je i danas stabilno vreme.

Naše područje jedno je od hladnijih ovog jutra u Evropi, ali daleko hladnije je na istoku i severoistoku Evrope i u Rusiji, uz temperature i ispod -20°C.

Ljudi nose kišobrane
Topli decembar Foto: Nebojša Mandić

Na severu zemlje, u Beogradu, u dolinama i kotlinama očekuje se magla tokom celog dana, dok će na jugozapadu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biti vedro.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6°C.

Od sutra će biti više oblačnosti u svim predelima, ali se zbog jačanja južnog strujanja očekuje i toplije, usled priliva veoma tople vazdušne mase sa Mediterana. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.

U sredu uveče i u četvrtak na severu i zapadu Srbije ponegde kiša, ali se ne očekuju značajnije padavine.

Topao decembar

Potom će se nastaviti suvo vreme.

Od sutra pa sve do kraja sedmice biće natprosečno toplo vreme, uz temperature i do 15 stepeni, dok je prosek za ovo doba godine od 3 do 7 stepeni.

Dakle, iako su temperature jutros u delovima Srbije prave zimske, one prave zime sa snegom još uvek nema na vidiku, jer pred nama je natprosečno toplo vreme. Čak i zahlađenje koje se očekuje pred sam kraj ove godine, za sada bi bilo u suvom obliku.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

Ne propustiteDruštvoŠok prognoza meteorologa Sovilja do Nove godine: Ovakvo vreme u decembru niko nije očekivao! U ovim delovima Srbije očekuje se sneg
Slobodan Sovilj
DruštvoStiže nam otopljenje sa 2 opasne pojave, a ovog datuma i "zver sa istoka": Šokantna prognoza Ivana Ristića za decembar i Novu godinu
Ivan Ristić
DruštvoPROGNOZA NE PRESTAJE DA ŠOKIRA, IZ MINUSA U PROLEĆNE TEMPERATURE: Najnovija najava vremena, stiže nam otopljenje, ali to NIJE SVE! Evo šta nas čeka
Promena vremena, jesenje i zimsko
DruštvoPRAVA ZIMA TEK SLEDI - RUSKI MRAZ STIŽE U SRBIJU! Prognoza Čubrila - najavio temperaturnu inverziju: Anticiklon dominira do OVOG DATUMA, pa počinje rolerkoster
Poledica