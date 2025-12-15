Slušaj vest

Saobraćaj u Srbiji biće tokom dana pojačanog intenziteta unutar gradova, a na granicama zadržavanje za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog nedostatka dnevne svetlosti savetuje se prilagođena vožnja, dok su na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure mogući odroni zemlje i kamena zbog čega treba voziti pažljivije i opreznije.

Na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila nema zadržavanja ali ih ima za kamione i šlepere.

Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, teretna vozila čekaju osam sati, u Šidu šest sati, na prelazu Horgoš dva sata, sat i po vremena na Horgošu dva i sat vremena na prelazu Gradina.

Kurir.rs/Beta

