Od kako je 12. oktobra uveden novi EES sistem na graničnim prelazima sa zemljama Evropske unije, ne jenjava interesovanje putnika za gužve na granicama.

Sistem ne radi još u punoj snazi. U zavisnosti od prelaza, u funkciji je dva ili četiri sata po smeni. Iskustva putnika su različita, ali ono što može da se vidi na društvenim mrežama, i dalje je mnogo nedoumica vezanih za novi sistem što se tiče praktičnog dela.

Evo koja su iskustva ljudi sa graničnih prelaza Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Španije i Poljske u poslednjih 10 dana.

Novogodišnja euforija uveliko se zahuktava, božićni marketi su na sve strane, što mami građane Srbije u neku od zemalja EU. Prema svemu što se moglo čuti, prethodnog vikenda najgore su prošli oni koji su stigli na granični prelaz Horgoš autobusom, kao i oni koji su putovali u Rumuniju autobusom, tačnije u Temišvar na advent.

Na rumunskoj granici 8 sati

Od celog izleta u Rumuniju, jedan putnik najviše vremena presedeo je na rumunskoj granici sa ostalim putnicima, u kilometarskim kolonama.

"Radovao sam se što ću videti božićni market u Temišvaru. Krenuli smo iz Beograda u subotu oko 6 ujutru, a stigli u Temišvar u 16.30 sati. Pošto je potrebno svega dva i po sata za ovu relaciju, sami možete da izračunate koliko smo bili zaglavljeni na granici. Šta smo mogli da vidimo od grada? Pao je mrak, a brzo je usledio i povratak za Beograd, već oko 21 sat. Što se tiče atmosfere u gradu, bilo je lepo ali veoma kratko. Shvatio sam da ne vredi ići na advent van granica Srbije", razočaran je ovaj muškarac.

Putnici u automobilima brže prelaze: "Kad sam došao na red, samo su mi udarili pečat"

I na društvenim mrežama putnici dele svoja iskustva o vikendu koji je za nama. Najviše ih interesuje novi EES sistem i kako funkcioniše.

“Pre tri dana sam se vratio iz Rumunije i na aerodromu su neke ljude slikali i uzimali otisak prsta, kada sam ja došao na red, samo su mi udarili pečat u pasoš i pustili me dalje, bez otiska i fotografisanja”, reči su jednog muškarca, na šta se drugi nadovezao: “Nekim putnicima uzimaju otiske, nekima ne, prosto je selektivno”.

“Verovatno ima neke veze sa tim što se registracije ne radi konstantno, već samo u određenim vremenskim periodima, možda kad na tom prelazu ne očekuju preveliku gužvu”, objasnio je on.

"Prošli vikend sam putovao u Hrvatsku i ljude su registrovali. Čekao sam oko 20 minuta u kolima. A pre dva dana sam odleteo u Dansku i tamo nikog sa mog leta nisu registrovali”, iskustvo je ovog putnika.

"Mene preskočili za otisak"

Neki su se čudili zašto baš njih preskoče za otisak.

“Ja sam imao situaciju da ljudima pre mene u redu uzmu otisak, a meni ne”, na šta se jedan nadovezao: “Čudno”, a sledeći odgovorio: “I nije previše čudno, zamisli redove kad bi svima odjednom radili registraciju. Cenim da su skapirali da čak i selektivno vreme stvara preveliku gužvu”. Dešavalo se i da mužu uzmu otisak a njegovoj ženi ne?!

A šta znači selektivno, objasnio je jedan forumaš.

"Selektivno je zato što se ne primenjuje 24 sata dnevno, nego dva ili četiri sata po smeni. Vreme će se povećavati sve do aprila kad će krenuti 24 sata dnevno po novom sistemu."

"Putovao, a nijednom nisam zatekao EES sistem"

Bilo je i onih koje novi sistem nijednom nije zakačio.

“Ja sam nekoliko puta ušao u EU nakon stupanja na snagu EES-a i još nijednom nisam zatekao novi sistem na graničnom prelazu”, rekao je jedan korisnik društvenih mreža, na šta je dobio odgovore u istom tonu:

"Ja sam sad bio u Rumuniji, bukvalno su čoveku ispred mene uzimali otiske, meni ništa, a taman sam bio u fazonu ajde da završim i to."

"Meni je tako bilo na ulasku u Španiju. Još pitam carinika: ‘A otisak?’, a on mi odmahuje rukom”, iskustvo je ovog muškarca.

"Bili smo juče sami na Đali, za razliku od Dana primirja"

Da je bolje putovati automobilom nego autobusom odavno se zna.

"Mi smo juče bili u Segedinu, išli na granični prelaz Đala. Kad smo stigli, naš automobil je bio jedini na našoj granici i drugi na mađarskoj. Nisu nas slikali, niti uzimali otiske. Za razliku od mini praznika u novembru kad je bio haos na granicama sa Mađarskom. Tog 11. novembra bili smo oko 17.30 sa mađarske strane na granici sa Đalom, da bi nas oko 18.15 Mađari usmerili na Kelebiju i Horgoš jer oni rade do 19 sati i da nećemo stići", uporedili su ovi putnici sadašnje i prošlomesečno putovanje za Dan primirja preko istog prelaza.

A ovo je iskustvo sa poljskog graničnog prelaza.

"Stigao sam u Poljsku pre nekoliko dana. Na granici su mi rekli kako nije obavezan EES sistem, samo su mi lupili pečat”.

"Na hrvatskoj granici ide brzo"

Da se nikad ne zna kada će nastati gužva, svedoči i sledeće iskustvo.

"Išao sam u Mađarsku pre desetak dana. Iznenađujuće, na ulasku u petak po podne na Horgošu 1 nije bilo reda, prvi smo stali i završili uzimanje otisaka, slikanje, sve za pet minuta. Međutim, u povratku smo čekali skoro dva sata i kad smo došli na red, na pasoškoj kontroli samo je procedura sa slikanjem trajala oko 10 minuta."

Na to se nadovezao sledeći putnik: "Pre 10 dana išao sam u Hrvatsku i nije bilo velikih gužvi. Samo skeniranje i otisci. Sve se brzo odvijalo”.

Činjenica je da prelazak granice kolima ide mnogo brže, što je i sledeće iskustvo sa mađarskog graničnog prelaza Horgoš od pre dve nedelje.

"Na moje iznenađenje, EES sistem nije usporio prelazak granice. Zato što imaju graničare koji pre šaltera gde se predaje pasoš stoje na ulici (po dvojica - jedan na strani vozača, drugi na strani suvozača), tako da dok auto ispred vas prolazi kontrolu na šalteru, vama za to vreme carinici na ulici skeniraju pasoš, uzmu otiske i slikaju vas. Tako da kad dođe na red da vaš auto stane kod šaltera, vi ste već završili EES proceduru”, pozitivno je iskustvo ovog putnika.

"Na aerodromu je sve mnogo jednostavnije"

A kako u praksi izgleda EES sistem na aerodromima, podelio je iskustvo jedan korisnik mreža.

“Kad dolaziš na aerodrom, odmah te navode na deo gde su aparati za registraciju. Tu staneš ispred uređaja, izabereš jezik, skeniraš pasoš, ispuniš par pitanja koje ti postave - tipa razlog putovanja, koliko para imaš kod sebe, zatim na istom aparatu skeniraš prema uputstvu otiske i lice. Čitav proces traje četiri minuta maksimalno, tu su takođe prisutni radnici aerodroma ako ti zatreba pomoć. Nakon toga ideš na normalnu pasošku kontrolu kao i do sada”.

Sa tim se složio još jedan muškarac:

“Na aerodromima funkcioniše sve mnogo jednostavnije i brže nego na drumskim graničnim prelazima.”