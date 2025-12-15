Slušaj vest

Nakon što je u Hrvatskoj potvrđen prvi slučaj lepre posle više od tri decenije, a potom i kod dve žene u Rumuniji, ova drevna zarazna bolest ponovo je dospela u fokus javnosti.

Iako sama pomisao na lepru izaziva nelagodu, stručnjaci poručuju da razloga za paniku nema, jer je reč o bolesti koja se danas uspešno leči i veoma se teško prenosi.

Šta je lepra (guba)?

Lepra, poznata i kao guba, hronična je zarazna bolest koju izaziva bakterija Mycobacterium leprae.

Poznata je još od biblijskih vremena i vekovima je bila praćena snažnom stigmatizacijom obolelih. Danas se zna da je lepra bolest sa sporim tokom, dugim periodom inkubacije i da se uz savremenu terapiju može u potpunosti kontrolisati.

Lepra iliti guba je hronična zarazna bolest Foto: Shutterstock

Najčešće zahvata kožu, periferne nerve, sluzokožu gornjih disajnih puteva i oči.

Koji su simptomi?

Simptomi se razvijaju postepeno, ponekad i nekoliko godina nakon infekcije. Najčešći znaci su:

svetle ili tamne mrlje na koži sa smanjenim ili izgubljenim osećajem dodira

utrnulost i slabost u rukama i nogama

zadebljanje perifernih nerava

rane koje sporo zarastaju

u težim, nelečenim slučajevima – deformiteti prstiju i ekstremiteta

Upravo zbog gubitka osećaja, povrede često prolaze neprimećeno, što dovodi do komplikacija.

Kako se lepra prenosi?

Za razliku od mnogih drugih zaraznih bolesti, lepra se ne prenosi lako. Prenos je moguć isključivo putem dugotrajnog i bliskog kontakta, najčešće kapljičnim putem – preko sekreta iz nosa i usta nelečene osobe.

Kratkotrajan kontakt, rukovanje, boravak u istom prostoru, korišćenje istih predmeta ili javnih objekata ne predstavljaju rizik. Većina ljudi ima prirodan imunitet na ovu bakteriju.

Da li se lepra leči?

Lepra je danas u potpunosti izlečiva bolest. Leči se kombinacijom antibiotika, takozvanom višekomponentnom terapijom (MDT), koja je besplatno dostupna širom sveta uz podršku Svetske zdravstvene organizacije.

Lepra je danas islečiva bolest Foto: Shutterstock

Već nakon početka terapije, obolela osoba prestaje da bude zarazna, a pravovremenim lečenjem sprečavaju se trajna oštećenja i invaliditet.

Koliko je lepra danas česta?

U Evropi su slučajevi izuzetno retki i uglavnom se vezuju za osobe koje dolaze iz delova sveta gde je bolest i dalje prisutna, poput pojedinih regiona Azije, Afrike i Južne Amerike. Pojedinačni slučajevi, poput onih u Hrvatskoj i Rumuniji, pažljivo se prate, a zdravstvene vlasti sprovode epidemiološki nadzor kako bi se sprečilo dalje širenje.

Da li ima mesta panici?

Zdravstvene institucije ističu da su ovi izolovani slučajevi pod kontrolom i da nema opasnosti po širu populaciju. Važno je informisati se iz pouzdanih izvora i izbegavati stigmatizaciju obolelih, jer je lepra danas medicinski problem koji se uspešno rešava, a ne pretnja kakva je bila u prošlosti.