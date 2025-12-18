Slušaj vest

Na benzinskim pumpama, uglavnom na obodima Beograda, ponovo možete sresti čoveka srednjih godina koji vozi "Škodu", prilazi vozačima, obično bira vozila sa stranim tablicama, ali nije imun ni na naše, i traži na zajam od 3.000 do 5.000 dinara za gorivo pod izgovorom da je zaboravio novac i kartice i da će im koliko sutradan uplatiti novac. Uzme uredno broj računa, ali naravno - pare nikad ne vrati!

Oni lakoverni mu poveruju najviše zbog skupih kola koja vozi, pa njegova prevara očigledno i dalje uspeva. Ponovo se na Instagram stranici serbialive_beograd pojavilo upozorenje za sve vozače da obrate pažnju i da ne nasedaju. Očigledno su neki i počeli da ga prepoznaju.

Prevarant traži novac od vozača na pumpama
Prevarant vara ljude skoro dve godine Foto: Kurir

Operiše na pumpama u Dobanovcima i Surčinu

- Takozvani Velja Pečenjara opet vara ljude na pumpama u Dobanovcima i Surčinu. Prilazi i traži novac za gorivo uz razne priče. Vozi crnu "Škodu oktaviju" ili "Škodu superb" kad sam ga provalio dao je gas i pobegao - piše u apelu.

Upozorenje sa mreža na prevaranta koji vara vozače na pumpama
Velja Pečenjara ponovo ordiniše na pumpama Foto: Printscreen/Instagram/Serbialive Beograd

Inače, Kurir je u više navrata upozoravao na ovog prevaranta koji se mnogim žrtvama predstavljao kao Velja Pečenjara i tražio pozajmicu za gorivo. Nakon što su 2023. policiji prijavljeni prvi slučajevi mnoge žrtve su se dogovarale da podnesu i kolektivnu tužbu protiv prevaranta. 

Nakon toga u medijima su se pojavili nadovi da je takozvani Velja Pečenjara počeo navodno da vraća novac, međutim, nedugo posle toga građani tvrde da su ga ponovo sretali na pumpama, ali u drugim, takođe skupim kolima, ali istim trikom. 

Ne propustiteDruštvoNude zlato, jure lažnim presretačima - A Velja Pečenjara nije mit! Vozači u Srbiji na meti opasnih prevaranata, na ovom putu posebno obratite pažnju
profimedia0178989045.jpg
DruštvoPREVARANT U "BMW" OPET SALEĆE LJUDE NA PUMPAMA: Zaustavlja vozače i traži pare! Ima dobar izgovor, a nudi i nešto zauzvrat (FOTO)
Prevarant traži novac od vozača na pumpama
DruštvoBeograđanka nasela na prevaru! Zaustavila je trudna žena i imala 1 zahtev: Dala joj novac, pa okrenula broj FOTO
bulevar-yt-pt.jpg
DruštvoVELJA PEČENJARA VARAO LJUDE NA BENZINSKIM STANICAMA, SAD SE POKAJAO?! Vozio skupocene automobile i tražio novac, a sad se oglasio
Prevarant traži novac od vozača na pumpama

ŠTA STOJI IZA AMERIČKIH SANKCIJA ZA NIS I PRETI LI NAM TEŠKA ZIMA? ŠTA SA GORIVOM? "Imamo rezerve, neće poskupeti na 500 dinara, mi smo najpametnija zemlja!" Izvor: Kurir televizija