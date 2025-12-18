Prevarant na pumpama ponovo od vozača traži pare za gorivo

Na benzinskim pumpama, uglavnom na obodima Beograda, ponovo možete sresti čoveka srednjih godina koji vozi "Škodu", prilazi vozačima, obično bira vozila sa stranim tablicama, ali nije imun ni na naše, i traži na zajam od 3.000 do 5.000 dinara za gorivo pod izgovorom da je zaboravio novac i kartice i da će im koliko sutradan uplatiti novac. Uzme uredno broj računa, ali naravno - pare nikad ne vrati!

Oni lakoverni mu poveruju najviše zbog skupih kola koja vozi, pa njegova prevara očigledno i dalje uspeva. Ponovo se na Instagram stranici serbialive_beograd pojavilo upozorenje za sve vozače da obrate pažnju i da ne nasedaju. Očigledno su neki i počeli da ga prepoznaju.

Prevarant vara ljude skoro dve godine Foto: Kurir

Operiše na pumpama u Dobanovcima i Surčinu

- Takozvani Velja Pečenjara opet vara ljude na pumpama u Dobanovcima i Surčinu. Prilazi i traži novac za gorivo uz razne priče. Vozi crnu "Škodu oktaviju" ili "Škodu superb" kad sam ga provalio dao je gas i pobegao - piše u apelu.

Velja Pečenjara ponovo ordiniše na pumpama Foto: Printscreen/Instagram/Serbialive Beograd

Inače, Kurir je u više navrata upozoravao na ovog prevaranta koji se mnogim žrtvama predstavljao kao Velja Pečenjara i tražio pozajmicu za gorivo. Nakon što su 2023. policiji prijavljeni prvi slučajevi mnoge žrtve su se dogovarale da podnesu i kolektivnu tužbu protiv prevaranta.

Nakon toga u medijima su se pojavili nadovi da je takozvani Velja Pečenjara počeo navodno da vraća novac, međutim, nedugo posle toga građani tvrde da su ga ponovo sretali na pumpama, ali u drugim, takođe skupim kolima, ali istim trikom.