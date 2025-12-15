Program „Hrana za sve“ realizuje se uz veliku podršku banaka hrane, koje su, zajedno sa volonterima i humanitarnim organizacijama, omogućile da do sada bude donirano 11 miliona kilograma hrane iz Delez prodavnica i Distributivnog centra.

Program direktnih donacija paketa hrane građanima na 14 lokacija u Srbiji pokrenut je pre dve godine uz podršku Banke hrane Vojvodine, kao i kompanije Smurfit Westrock koja je prepoznala važnost ove inicijative, odlučivši da donira humanitarne kutije u koje se pakuje hrana. Paketi sadrže dnevno pecivo, voće, povrće, kao i suve upakovane proizvode i svakodnevno se prikupljaju i distribuiraju iz Delez prodavnica i online distributivnog centra. Važnu kariku u ovom procesu čine vredni volonteri Banke hrane Vojvodine, koji na kraju pakuju namirnice u humanitarne kutije i nakon toga ih direktno dele građanima.

Druga važna inicijativa je digitalna platforma za donacije hrane Tanjir po tanjir koju je ovaj trgovinski lanac pokrenuo početkom 2021. godine. Osmišljena je u cilju pojednostavljenja procesa doniranja voća i povrća, a zahvaljujući ovom naprednom tehnološkom rešenju, omogućeno je da na godišnjem nivou veće količine svežih namirnica stignu do krajnjih korisnika. Suština je da MAXI, Mega Maxi i Shop&Go prodavnice svakodnevno na jednoj platformi prikazuju dnevne raspoložive količine voća i povrća za donacije, koje potom humanitarne organizacije i udruženja prihvataju i nakon toga distribuiraju korisnicima.