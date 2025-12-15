Trgovinski lanac MAXI kroz programe solidarnosti do sada donirao više od 11 miliona kilograma hrane
Trgovinski lanac MAXI duže od decenije donira hranu, a svakog dana više od 6,5 tona namirnica stigne do građana kojima je potreban ovakav vid podrške.
Program „Hrana za sve“ realizuje se uz veliku podršku banaka hrane, koje su, zajedno sa volonterima i humanitarnim organizacijama, omogućile da do sada bude donirano 11 miliona kilograma hrane iz Delez prodavnica i Distributivnog centra.
Program direktnih donacija paketa hrane građanima na 14 lokacija u Srbiji pokrenut je pre dve godine uz podršku Banke hrane Vojvodine, kao i kompanije Smurfit Westrock koja je prepoznala važnost ove inicijative, odlučivši da donira humanitarne kutije u koje se pakuje hrana. Paketi sadrže dnevno pecivo, voće, povrće, kao i suve upakovane proizvode i svakodnevno se prikupljaju i distribuiraju iz Delez prodavnica i online distributivnog centra. Važnu kariku u ovom procesu čine vredni volonteri Banke hrane Vojvodine, koji na kraju pakuju namirnice u humanitarne kutije i nakon toga ih direktno dele građanima.
Druga važna inicijativa je digitalna platforma za donacije hrane Tanjir po tanjir koju je ovaj trgovinski lanac pokrenuo početkom 2021. godine. Osmišljena je u cilju pojednostavljenja procesa doniranja voća i povrća, a zahvaljujući ovom naprednom tehnološkom rešenju, omogućeno je da na godišnjem nivou veće količine svežih namirnica stignu do krajnjih korisnika. Suština je da MAXI, Mega Maxi i Shop&Go prodavnice svakodnevno na jednoj platformi prikazuju dnevne raspoložive količine voća i povrća za donacije, koje potom humanitarne organizacije i udruženja prihvataju i nakon toga distribuiraju korisnicima.
Program donacija „Hrana za sve“ je ove godine unapređen uključivanjem više solidarnih kuhinja iz Srbije koje svakodnevno preuzimaju hranu iz prodavnica namenjenu njihovim korisnicima.
Osim što ima humanitarni karakter, program „Hrana za sve“ je kreiran u cilju smanjenja viškova hrane, umanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i podizanja svesti o odgovornom korišćenju resursa.
Kako bi zajedno ojačali lanac solidarnosti koji se širi više od 10 godina, u susret novogodišnjim i božićnim praznicima, MAXI poziva svoje kupce da doniraju hranu ili novčana sredstva, ili da se tokom prazničnih dana pridruže volonterima Banke hrane Beograd i Banke hrane Vojvodine i tako postanu deo zajedničke misije „Hrana za sve“.
