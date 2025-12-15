Slušaj vest

Decembar u AVA Shopping Parku ponovo donosi onu prepoznatljivu prazničnu čaroliju i toplinu, zajedništvo, miris kafe, sjaj lampica i male rituale koji čine da se osećamo kao kod kuće. Nova kampanja „Nova godina, ista toplina“ ove godine donosi još bogatiji program koji spaja tradiciju, kreativnost i savremeni praznični duh, uz mnoštvo iznenađenja za sve generacije. Pored bogatog zabavnog i kulturnog programa, posetioce očekuju i poznati brendovi sa specijalnim prazničnim popustima, inspirativne ideje za poklone i ekskluzivne ponude za kupovinu koje čine decembarske posete još slađim.

Tokom celog meseca, posetioce očekuje novogodišnji vozić, koji saobraća kroz AVA Shopping Park i na relaciji AVA - Robna kuća IKEA - AVA, a vikendima ih čekaju druženje sa Deda Mrazom i njegovim pomoćnicima, šetajući animatori, retro foto-kutak, kreativne radionice, muzički programi, predstave i besplatne fotografije za uspomenu. Svaki vikend donosi novu dozu prazničnog raspoloženja, savršeno za porodične izlaske, opuštene šetnje i hvatanje najslađih zimskih trenutaka, dok istovremeno nudi i priliku da pronađete savršen poklon među omiljenim brendovima. Posebni gosti u decembru biće i Deda Mraz i njegovi pomoćnici, koji će vikendima, počeviši od 20-21, 27-28. i 31.12, u periodu od 12:00h do 18:00h, obilaziti park i deliti prazničnu magiju.

„Želeli smo da ove godine AVA bude više od destinacije za kupovinu, da bude mesto topline, susreta i malih radosti koje vraćaju onaj prepoznatljivi osjećaj praznika. Naš decembarski program okuplja sve generacije, neguje zajedništvo i nudi prostor za stvaranje nezaboravnih uspomena,“ izjavila je Jelena Janićijević, centar menadžerka AVA Shopping Parka.

Uz pažljivo osmišljene sadržaje, kreativne radionice, praznične igre i susrete koji vraćaju radost detinjstva, AVA Shopping Park ove godine ponovo postaje mesto na kojem se prave najlepše decembarske uspomene. Toplina, bliskost i zajedništvo ostaju nit koja spaja sve aktivnosti, od prvog susreta sa Deda Mrazom do poslednje fotografije zabeležene na minus nekoliko stepeni, ali uz osmeh koji greje, dok posetioci istovremeno uživaju u prazničnim popustima i omiljenim brendovima.

PRAZNIČNI PROGRAM AVA SHOPPING PARKA

Subota, 20.12. Uživajte u našem novogodišnjem voziću, koji će vas voziti na relaciji AVA-Robna kuća IKEA

12.00h – 13.00h – Novogodišnja kreativna radionica (kreativna radionica „Napravi svoju zimsku kućicu) 12.00h – 16.00h – Fotografiši se u AVA SP (besplatne fotografije za uspomenu) 12.00h – 17.00h – Druženje sa Deda Mrazom i pomoćnikom 12.00h – 17.00h – Druženje sa prazničnim štulašima i animatorima

13.00h – 14.00h – Kreativna radionica za mame i tate – oslikavanje šoljica 13.00h – 14.30h – Zimske mozgalice (radionica za decu) 13.00h – 15.00h – Novogodišnja IKEA radionica 14.00h – 15.00h – Kreativna radionica za decu, Prirodnjački centar

14.00h – 15.00h – Oslikavanje lica 15.00h – 16.00h – Novogodišnja predstava i novogodišnji ples 16.00h – 17.00h – Slatka kutija 17.00h – 18.00h – Šetajući kviz

Nedelja, 21.12. Uživajte u našem novogodišnjem voziću, koji će vas voziti na relaciji AVA-Robna kuća IKEA 12.00h – 13.00h – Novogodišnje zabavne igre

12.00h – 16.00h – Fotografiši se u AVA SP (besplatne fotografije za uspomenu) 12.00h – 17.00h – Druženje sa Deda Mrazom i pomoćnikom 12.00h – 17.00h – Druženje sa prazničnim štulašima i animatorima 13.00h – 14.00h – Kreativna radionica „Pismo Deda Mrazu“

14.00h – 15.00h – Kreativna radionica za decu, Prirodnjački centar 14.00h – 15.00h – Kreativna radionica (izrada 3d jelki) 15.00h – 16.00h – Zimske igre sa Deda Mrazom 16.00h – 17.00h – Slatka kutija

17.00h – 18.00h – Šetajući kviz

Subota, 27.12. Uživajte u našem novogodišnjem voziću, koji će vas voziti na relaciji AVA-Robna kuća IKEA 12.00h – 14.00h – Novogodišnja kreativna radionica (izrada novogodišnje snežne kugle, kolačića, ukrasa)

12.00h – 17.00h – Druženje sa Deda Mrazom i pomoćnikom 12.00h – 17.00h – Druženje sa prazničnim štulašima i animatorima 13.00h – 14.00h – Kreativna radionica za mame i tate – oslikavanje šoljica 16.00h – 17.00h – Slatka kutija

17.00h – 18.00h – Šetajući kviz 14.00h – 15.00h – Muzičke igre (Novogodišnja melodija) 15.00h – 16.00h – Zimske igre sa Deda Mrazom

Nedelja, 28.12. Uživajte u našem novogodišnjem voziću, koji će vas voziti na relaciji AVA-Robna kuća IKEA 12.00h – 14.00h – Novogodišnja kreativna radionica (izrada novogodišnjih magneta i ukrasa) 12.00h – 16.00h – Fotografiši se u AVA SP (besplatne fotografije za uspomenu)

12.00h – 17.00h – Druženje sa Deda Mrazom i pomoćnikom 12.00h – 17.00h – Druženje sa prazničnim štulašima i animatorima 14.00h – 15.00h – Oslikavanje lica 15.00h – 16.00h – Novogodišnja predstava i novogodišnja žurka

16.00h – 17.00h – Slatka kutija 17.00h – 18.00h – Šetajući kviz

Sreda, 31.12. Uživajte u našem novogodišnjem voziću, koji će vas voziti na relaciji AVA-Robna kuća IKEA

12.00h – 15.00h – Druženje sa Deda Mrazom i pomoćnikom 12.00h – 15.00h – Druženje sa prazničnim štulašima i animatorima 12.00h – 15.00h – Pano novogodišnjih želja 12.00h – 15.00h – Vilenjaci i Deda Mrazovi irvasi poklanjaju novogodišnji bedž

12.00h – 15.00h – Budi na naslovnoj strani AVA novina (fotografisanje za uspomenu – gratis naslovna) 12.00h – 16.00h – Fotografiši se u AVA SP (besplatne fotografije za uspomenu)

Napomena: Satnica vozića, kao i programa, je podložna promeni u slučaju vanrednih okolnosti. Detaljne informacije možete pronaći na našem sajtu www.avashoppingpark.rs i stranicama na društvenim mrežama Instagram i Facebook.