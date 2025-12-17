Srbin upoznao lepu Srpkinju u metrou u Stokholmu, a onda je krenula njegova potraga: Prst sudbine spojio dvoje mladih, ali usledio neočekivani obrt!
Kažu da se ljubav često rađa onda kada je najmanje očekujemo - na ulici, u prolazu, između dve stanice. I baš zato su takvi trenuci najlepši. Jer ih ne planiraš, ne tražiš, samo ti se dese.
Jedan Srbin, daleko od kuće, u hladnom Stokholmu, tog decembarskog dana ušao je u metro kao i bezbroj puta pre. A izašao bogatiji za osmeh koji se pamti, za razgovor koji greje i za osećaj zbog kog je čak i svoju stanicu promašio.
Naime, on je u metrou upoznao devojku sa kojom je "kliknuo", ali ne želeći da dozvoli da mu potencijalna ljubav isklizne iz ruku, na društvenim mrežama je zamolio za pomoć da je nađe.
- Zdravo svima, malo neobična poruka, ali vredi pokušati. Molim bez osude, samo ako neko može da pomogne. Danas (subota, 13. decembar) sam u metrou u Stokholmu, na plavoj liniji, sreo ekipu iz Smedereva. Jako prijatni ljudi, otprilike 40-45 godina. Među njima je bila jedna simpatična i prijatna devojka. Bila je sa društvom - dva para, svi su bili u poseti iz Smedereva, ali ona jedina zivi u Stokholmu već sedam godina. Izlazili su na stanici Duvbo. Razmenili smo par rečenica, razgovor je bio toliko prijatan da sam se zaneo i promašio svoju stanicu zato mislim da mi makar duguje jednu kafu - napisao je on na Fejsbuk stranici "Srbi u Švedskoj".
Obična vožnja tako se pretvorila u jedan lep događaj za ovog momka, a njegova objava razgalila je mnoga srca.
Ljudi na mrežama nepoznati, ali topli, pružili su mu podršku. Kao da su svi zajedno odlučili da veruju u ljubav. Da pomognu da se dve sudbine, koje su se na trenutak srele izmedu Duvba i promašene stanice, možda ponovo ukrste.
- Neka ovo bude početak jedne prelepe ljubavne priče. Srećno da je pronađeš! - napisala je Elvira.
- Moramo da je nađemo svi zajedno! - napisala je Jelena dok je Mara koja živi u Smederevu navela da će se raspitati u tom gradu ko bi mogao da bude.
"Još uvek ima romantike i ljubavi u ovom svetu", poručila je jedna Ivana.
Međutim, kako se neretko dešava u životu, ova priča, nažalost, nije doživela srećan kraj.
Devojka je na kraju pronađena, ali ispostavilo se - da je udata.
- Za sve dobre ljude koji su hteli da čuju kako se završila potraga za devojkom iz metroa -
devojka je pronađena. Ispostavilo se da je udata, tako da se ovaj "film" ipak neće završiti u pravcu u kom su mnogi navijali - napisao je ovaj momak i dodao da mu je s druge strane drago da je, zahvaljujući ovoj objavio, shvatio koliko ima kulturnih, pozitivnih i dobrih ljudi.
- Ova situacija je pokazala da zajednica ipak ima lepu energiju. Hvala svima koji su pomogli. Srećni praznici - napisao je on.
Ljudi nisu krili razočarenje ovakvim raspletom.
- Baš sam se ponadala da će neka nova ljubav da se rodi. Želim ti više sreće drugi put i drago mi je što nekad umemo da budemo i ljudi - napisala je jedna Jelena u komentarima.
Na kraju, ostao je jedan lep susret, jedna promašena stanica i saznanje da romantika još uvek postoji. Ponekad to i jeste cela poenta - ne da se sve završi ljubavlju, već da nas podseti da još umemo da osetimo i da budemo ljudi.