Kažu da se ljubav često rađa onda kada je najmanje očekujemo - na ulici, u prolazu, između dve stanice. I baš zato su takvi trenuci najlepši. Jer ih ne planiraš, ne tražiš, samo ti se dese.

Jedan Srbin, daleko od kuće, u hladnom Stokholmu, tog decembarskog dana ušao je u metro kao i bezbroj puta pre. A izašao bogatiji za osmeh koji se pamti, za razgovor koji greje i za osećaj zbog kog je čak i svoju stanicu promašio.

Naime, on je u metrou upoznao devojku sa kojom je "kliknuo", ali ne želeći da dozvoli da mu potencijalna ljubav isklizne iz ruku, na društvenim mrežama je zamolio za pomoć da je nađe.

Momak nije mogao da zaboravi ovaj susret, pa je uputio apel. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Zdravo svima, malo neobična poruka, ali vredi pokušati. Molim bez osude, samo ako neko može da pomogne. Danas (subota, 13. decembar) sam u metrou u Stokholmu, na plavoj liniji, sreo ekipu iz Smedereva. Jako prijatni ljudi, otprilike 40-45 godina. Među njima je bila jedna simpatična i prijatna devojka. Bila je sa društvom - dva para, svi su bili u poseti iz Smedereva, ali ona jedina zivi u Stokholmu već sedam godina. Izlazili su na stanici Duvbo. Razmenili smo par rečenica, razgovor je bio toliko prijatan da sam se zaneo i promašio svoju stanicu zato mislim da mi makar duguje jednu kafu - napisao je on na Fejsbuk stranici "Srbi u Švedskoj".

Obična vožnja tako se pretvorila u jedan lep događaj za ovog momka, a njegova objava razgalila je mnoga srca.

Ljudi na mrežama nepoznati, ali topli, pružili su mu podršku. Kao da su svi zajedno odlučili da veruju u ljubav. Da pomognu da se dve sudbine, koje su se na trenutak srele izmedu Duvba i promašene stanice, možda ponovo ukrste.

Neobičan susret dvoje mladih se desio u sred Stokholma. Foto: Profimedia

- Neka ovo bude početak jedne prelepe ljubavne priče. Srećno da je pronađeš! - napisala je Elvira.

- Moramo da je nađemo svi zajedno! - napisala je Jelena dok je Mara koja živi u Smederevu navela da će se raspitati u tom gradu ko bi mogao da bude.

"Još uvek ima romantike i ljubavi u ovom svetu", poručila je jedna Ivana.

Međutim, kako se neretko dešava u životu, ova priča, nažalost, nije doživela srećan kraj.

Devojka je na kraju pronađena, ali ispostavilo se - da je udata.

- Za sve dobre ljude koji su hteli da čuju kako se završila potraga za devojkom iz metroa -

devojka je pronađena. Ispostavilo se da je udata, tako da se ovaj "film" ipak neće završiti u pravcu u kom su mnogi navijali - napisao je ovaj momak i dodao da mu je s druge strane drago da je, zahvaljujući ovoj objavio, shvatio koliko ima kulturnih, pozitivnih i dobrih ljudi.

- Ova situacija je pokazala da zajednica ipak ima lepu energiju. Hvala svima koji su pomogli. Srećni praznici - napisao je on.

Ljudi nisu krili razočarenje ovakvim raspletom.

- Baš sam se ponadala da će neka nova ljubav da se rodi. Želim ti više sreće drugi put i drago mi je što nekad umemo da budemo i ljudi - napisala je jedna Jelena u komentarima.