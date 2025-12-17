Slušaj vest

Kažu da se ljubav često rađa onda kada je najmanje očekujemo - na ulici, u prolazu, između dve stanice. I baš zato su takvi trenuci najlepši. Jer ih ne planiraš, ne tražiš, samo ti se dese.

Jedan Srbin, daleko od kuće, u hladnom Stokholmu, tog decembarskog dana ušao je u metro kao i bezbroj puta pre. A izašao bogatiji za osmeh koji se pamti, za razgovor koji greje i za osećaj zbog kog je čak i svoju stanicu promašio. 

Naime, on je u metrou upoznao devojku sa kojom je "kliknuo", ali ne želeći da dozvoli da mu potencijalna ljubav isklizne iz ruku, na društvenim mrežama je zamolio za pomoć da je nađe.

Srbi u Švedskoj
Momak nije mogao da zaboravi ovaj susret, pa je uputio apel. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Zdravo svima, malo neobična poruka, ali vredi pokušati. Molim bez osude, samo ako neko može da pomogne. Danas (subota, 13. decembar) sam u metrou u Stokholmu, na plavoj liniji, sreo ekipu iz Smedereva. Jako prijatni ljudi, otprilike 40-45 godina. Među njima je bila jedna simpatična i prijatna devojka. Bila je sa društvom - dva para, svi su bili u poseti iz Smedereva, ali ona jedina zivi u Stokholmu već sedam godina. Izlazili su na stanici Duvbo. Razmenili smo par rečenica, razgovor je bio toliko prijatan da sam se zaneo i promašio svoju stanicu zato mislim da mi makar duguje jednu kafu - napisao je on na Fejsbuk stranici "Srbi u Švedskoj".

Obična vožnja tako se pretvorila u jedan lep događaj za ovog momka, a njegova objava razgalila je mnoga srca.

Ljudi na mrežama nepoznati, ali topli, pružili su mu podršku. Kao da su svi zajedno odlučili da veruju u ljubav. Da pomognu da se dve sudbine, koje su se na trenutak srele izmedu Duvba i promašene stanice, možda ponovo ukrste.

profimedia0351423398.jpg
Neobičan susret dvoje mladih se desio u sred Stokholma. Foto: Profimedia

- Neka ovo bude početak jedne prelepe ljubavne priče. Srećno da je pronađeš! - napisala je Elvira.

- Moramo da je nađemo svi zajedno! - napisala je Jelena dok je Mara koja živi u Smederevu navela da će se raspitati u tom gradu ko bi mogao da bude.

"Još uvek ima romantike i ljubavi u ovom svetu", poručila je jedna Ivana.

Međutim, kako se neretko dešava u životu, ova priča, nažalost, nije doživela srećan kraj.

Devojka je na kraju pronađena, ali ispostavilo se - da je udata.

- Za sve dobre ljude koji su hteli da čuju kako se završila potraga za devojkom iz metroa -

devojka je pronađena. Ispostavilo se da je udata, tako da se ovaj "film" ipak neće završiti u pravcu u kom su mnogi navijali - napisao je ovaj momak i dodao da mu je s druge strane drago da je, zahvaljujući ovoj objavio, shvatio koliko ima kulturnih, pozitivnih i dobrih ljudi.

- Ova situacija je pokazala da zajednica ipak ima lepu energiju. Hvala svima koji su pomogli. Srećni praznici - napisao je on.

Ljudi nisu krili razočarenje ovakvim raspletom. 

- Baš sam se ponadala da će neka nova ljubav da se rodi. Želim ti više sreće drugi put i drago mi je što nekad umemo da budemo i ljudi - napisala je jedna Jelena u komentarima.

Na kraju, ostao je jedan lep susret, jedna promašena stanica i saznanje da romantika još uvek postoji. Ponekad to i jeste cela poenta - ne da se sve završi ljubavlju, već da nas podseti da još umemo da osetimo i da budemo ljudi.

