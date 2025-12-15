Slušaj vest

Novosađane je zgranuo snimak na kojem se vidi kako se mlađi muškarac na biciklu s kapuljačom na glavi zaleće u ženu-pešaka i namerno je ramenom gura, te mirno nastavlja da vozi i odlazi.

Sve se dešava na biciklističkoj stazi, na delu koji direktno vodi ka pešačkom prelazu, a na kojem je u tom trenutku zeleno za pešake i koji je žena odčigledno želela da pređe.

Ona ide polako, u ruci drži kesu iz koje nešto jede, a biciklista je imao sasvim dovoljno prostora na stazi da je obiđe - međutim, izabrao je da je namerno ramenom i celim telom gurne tako jako da se okrenula i licem na dole pala na zemlju.

Žena nije namerno stajala na stazi i ometala bicikliste već je koristila jedini put ka pešečkom prelazu.