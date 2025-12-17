"Srpska rakija ga pokosila" Kineza na leđima iznose sa slavlja, ne zna za sebe: Snimak će vas nasmejati do suza
Urnebesan video snimak nastao je nedavno na jednom veselju u Srbiji, a na kom se vidi kako je jedan Kinez "neslavno" prošao nakon što je, čini se, po prvi put probao poznato srpsko piće - rakiju.
Da planetarno poznato srpsko alkoholno piće nije za neiskusne, dobro se vidi na pomenutom snimku koji je postavila Instagram stranica "gledajmajstora.rs", a na kom mortus pijanog Kineza na kraju slavlja na leđima moraju da iznose, dok se za sve "krivi" alkohol.
"Kinezi se navukli na rakiju. Ako se i dalje pitate gde je 2.000.000 kineza. Da li se vratio u Kinu?", pitaju se na Instagramu.
Šalu na stranu, i dalje se sa sigurnošću ne zna šta je tačno dovelo do ovakvog stanja Kineza sa snimka, međutim, sudeći prema reakcijama ostalih ljudi sa veselja, kao i nasmejanih Kineza koji su svom drugu na video snimku i pomogli da izađe "čitav" iz restorana, reklo bi se da je zaista za sve kriva dobra, stara, ali i jača rakija.
Kurir.rs/ Telegraf.rs