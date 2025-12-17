Slušaj vest

Urnebesan video snimak nastao je nedavno na jednom veselju u Srbiji, a na kom se vidi kako je jedan Kinez "neslavno" prošao nakon što je, čini se, po prvi put probao poznato srpsko piće - rakiju.

Da planetarno poznato srpsko alkoholno piće nije za neiskusne, dobro se vidi na pomenutom snimku koji je postavila Instagram stranica "gledajmajstora.rs", a na kom mortus pijanog Kineza na kraju slavlja na leđima moraju da iznose, dok se za sve "krivi" alkohol.

"Kinezi se navukli na rakiju. Ako se i dalje pitate gde je 2.000.000 kineza. Da li se vratio u Kinu?", pitaju se na Instagramu.