Od kako je novi EES sistem uveden na graničnim prelazima sa zemljama Evropske unije, putnici iz Srbije ulaze u EU sa jednom velikom nepoznanicom – koliko će čekati i šta će im tražiti.

Iako je sistem zvanično startovao još sredinom oktobra, njegova primena je i dalje delimična, što stvara konfuziju i nervozu među građanima, naročito u jeku prazničnih putovanja.

Kako pokazuju iskustva putnika sa drumskih prelaza ka Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj, ali i sa aerodroma u zapadnoj Evropi, pravila se menjaju iz sata u sat. Neko prođe za deset minuta, neko čeka satima.

Prethodnog vikenda najteže su prošli oni koji su putovali autobusima, posebno ka Temišvaru i preko Horgoša.

– Dva sata smo čekali pri ulasku u Temišvar, a tri pri izlasku. Bilo je naporno, ali kada smo konačno stigli i videli prazničnu atmosferu, ipak je vredelo – kaže čitateljka Kurira.

Putnici navode da je najveći problem to što EES ne radi stalno, pa se dešava da se nekima uzimaju otisci i fotografija, dok drugi prođu samo sa pečatom u pasošu – čak i u istom redu.

Dodatnu pometnju izaziva činjenica da se sistem trenutno uključuje samo nekoliko sati po smeni, zbog čega granični prelazi u jednom trenutku funkcionišu normalno, a već u sledećem nastaju višekilometarske kolone.

Iskustva sa terena pokazuju i da se automobilom prolazi znatno brže nego autobusom, dok su aerodromi za sada najorganizovaniji, jer se registracija obavlja na posebnim aparatima i traje svega nekoliko minuta.

Dok EES ne počne da radi 24 sata dnevno, što se očekuje u narednim mesecima, putnike u prazničnoj sezoni očekuje jedno – nepredvidivo čekanje i mnogo strpljenja.

Šta je EES i šta vam traže na granici?

EES (Entry/Exit System) je novi sistem Evropske unije koji elektronski beleži ulazak i izlazak državljana zemalja koje nisu članice EU, uključujući građane Srbije.

Šta se evidentira:

biometrijski podaci (otisci četiri prsta)

fotografija lica

podaci iz pasoša

datum i mesto ulaska i izlaska iz EU

Kako izgleda procedura:

na drumskim prelazima: registracija se obavlja kod graničara

na aerodromima: putnici prolaze kroz samouslužne aparate, gde sami skeniraju pasoš, lice i otiske

Koliko traje:

od 2 do 10 minuta po osobi, ali u praksi često znatno duže zbog gužvi

Zašto je „selektivno“:

sistem trenutno ne radi 24 sata dnevno

aktivan je 2 ili 4 sata po smeni, u zavisnosti od prelaza

puna primena očekuje se u narednim mesecima

Važno:

ako ste već jednom registrovani, sledeći prolazak može biti brži

autobusi se zadržavaju najduže

na velikim praznicima gužve su gotovo sigurne

