NEKO PROĐE ZA 10 MINUTA, NEKO ČEKA SATIMA: Pravila se menjaju iz sata u sat?! Šta je EES i šta vam traže na granici?
Od kako je novi EES sistem uveden na graničnim prelazima sa zemljama Evropske unije, putnici iz Srbije ulaze u EU sa jednom velikom nepoznanicom – koliko će čekati i šta će im tražiti.
Iako je sistem zvanično startovao još sredinom oktobra, njegova primena je i dalje delimična, što stvara konfuziju i nervozu među građanima, naročito u jeku prazničnih putovanja.
Kako pokazuju iskustva putnika sa drumskih prelaza ka Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj, ali i sa aerodroma u zapadnoj Evropi, pravila se menjaju iz sata u sat. Neko prođe za deset minuta, neko čeka satima.
Prethodnog vikenda najteže su prošli oni koji su putovali autobusima, posebno ka Temišvaru i preko Horgoša.
– Dva sata smo čekali pri ulasku u Temišvar, a tri pri izlasku. Bilo je naporno, ali kada smo konačno stigli i videli prazničnu atmosferu, ipak je vredelo – kaže čitateljka Kurira.
Putnici navode da je najveći problem to što EES ne radi stalno, pa se dešava da se nekima uzimaju otisci i fotografija, dok drugi prođu samo sa pečatom u pasošu – čak i u istom redu.
Dodatnu pometnju izaziva činjenica da se sistem trenutno uključuje samo nekoliko sati po smeni, zbog čega granični prelazi u jednom trenutku funkcionišu normalno, a već u sledećem nastaju višekilometarske kolone.
Iskustva sa terena pokazuju i da se automobilom prolazi znatno brže nego autobusom, dok su aerodromi za sada najorganizovaniji, jer se registracija obavlja na posebnim aparatima i traje svega nekoliko minuta.
Dok EES ne počne da radi 24 sata dnevno, što se očekuje u narednim mesecima, putnike u prazničnoj sezoni očekuje jedno – nepredvidivo čekanje i mnogo strpljenja.
Šta je EES i šta vam traže na granici?
EES (Entry/Exit System) je novi sistem Evropske unije koji elektronski beleži ulazak i izlazak državljana zemalja koje nisu članice EU, uključujući građane Srbije.
Šta se evidentira:
biometrijski podaci (otisci četiri prsta)
fotografija lica
podaci iz pasoša
datum i mesto ulaska i izlaska iz EU
Kako izgleda procedura:
na drumskim prelazima: registracija se obavlja kod graničara
na aerodromima: putnici prolaze kroz samouslužne aparate, gde sami skeniraju pasoš, lice i otiske
Koliko traje:
od 2 do 10 minuta po osobi, ali u praksi često znatno duže zbog gužvi
Zašto je „selektivno“:
sistem trenutno ne radi 24 sata dnevno
aktivan je 2 ili 4 sata po smeni, u zavisnosti od prelaza
puna primena očekuje se u narednim mesecima
Važno:
ako ste već jednom registrovani, sledeći prolazak može biti brži
autobusi se zadržavaju najduže
na velikim praznicima gužve su gotovo sigurne
Kurir.rs