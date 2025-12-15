OVDE ĆE UVEK BITI SPOKOJNI, VOLJENI I SVOJI: Ministarka Stamenkovski posetila mališane u Zavodu za vaspitanje dece i omladine (FOTO)
- Svako dete zaslužuje ljubav, toplinu i zagrljaj, posebno u vreme praznika, koji se uglavnom provode sa najmilijima i u krugu porodice. Nažalost, postoje dečica koja nemaju svoj dom i kojima su ustanove, poput Zavoda za vaspitanje dece i omladine, druga kuća. U ovim ustanovama oni stasavaju, uče da vole, dele, da se bore, trude i raduju - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.
Ona se lično zahvalila princezi Katarini Karađorđević na značajnoj donaciji, kojom će se opremiti kuhinja ove ustanove, čime će se olakšati rad kuvarica, koje sa velikom ljubavlju ovoj deci spremaju najukusnija jela.
- Veliko hvala i našim Srbima iz Čikaga, koji pamte svoje korene i koji su takođe uputili vredne personalizivane poklone za ovu decu, u vidu obuće, odeće, igračaka, kako bi im ulepšali predstojeće praznike. Zagrljaj ove ustanove je zagrljaj Srbije i mesto gde će deca uvek biti spokojna, voljena i svoja.