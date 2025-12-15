Slušaj vest

- Svako dete zaslužuje ljubav, toplinu i zagrljaj, posebno u vreme praznika, koji se uglavnom provode sa najmilijima i u krugu porodice. Nažalost, postoje dečica koja nemaju svoj dom i kojima su ustanove, poput Zavoda za vaspitanje dece i omladine, druga kuća. U ovim ustanovama oni stasavaju, uče da vole, dele, da se bore, trude i raduju - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona se lično zahvalila princezi Katarini Karađorđević na značajnoj donaciji, kojom će se opremiti kuhinja ove ustanove, čime će se olakšati rad kuvarica, koje sa velikom ljubavlju ovoj deci spremaju najukusnija jela.