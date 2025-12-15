Slušaj vest

Nakon minusa i smrzavanja, početkom ove nedelje očekuje nas nastavak suvog i stabilnog vremena sa ređom pojavom magle, a od utorka i sve toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

U ponedelјak ujutro i pre podne u nizijama, duž rečnih dolina i po kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se ponegde na severu zemlјe zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, uglavnom jugoistočni i istočni.

Najniža temperatura od -5 do 3, najviša dnevna od 3 do 10 stepeni Celzijusa.

Ipak, uveče i u toku noći ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

Od utorka sve toplije

"Od utorka do kraja sedmice suvo, stabilno i toplije. Magla se, kao lokalna pojava, očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, biti i sunčanih perioda", saopštio je RHMZ.

Petodnevna RHMZ vremenska prognoza za Beograd

Prema rečima domaćih meteorologa, Srbija će narednih 10 dana biti pod uticajem anticiklona i polja visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti veoma stabilno i suvo, tvrde meteorolozi.

- Sa pomeranjem magle, temperatura bi skočila između 8 i 14 stepeni. Bilo bi čak i više sunca, pa čak i u sredu 17. decembra. Ponegde bi došlo do slabe kiše i oblačnosti. Posle 20. decembra će hladni vazduh uzrokovati opet neki blagi pad temperature, pa bi se one maksimalne vrednosti zadržale između 5 i 10 stepeni. Pitanje je da li će tada biti padavina. A sneg samo u višim planinskim predelima - rekao je meteorolog Nedeljko Todorović.

Prognoze RHMZ-a da će od utorka doći do porasta temperatura, 16. decembra, potvrđuje i meteorolog, govoreći da će one ponegde doseći i do 14-15 stepeni Celzijusa.

- Neće temperature biti ispod nule, već će se do kraja decembra raditi o blagoj zimi. Biće vetra i u košavskom području. Za sada nije bilo košave toliko. Sredinom naredne sedmice se očekuje, neće biti olujna košava, u Beogradu će biti umerena košava, na granici jake, 10/12 metara u sekundi. U sredu i četvrtak će biti kiša. Rosulja je sada prisutna, slaba kišica i on je karakteristika ovog tipa vremena - tvrdi Todorović.