Predlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u svim osnovnim i srednjim školama u našoj zemlji biće podnet početkom 2026. godine Narodnoj skupštini Srbije.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić, predlagač zakona, je objasnio da predlog podrazumeva da učenici po ulasku u školu odlažu mobilne telefone, koje bi mogli da preuzmu tek po završetku nastave. Prema ovom modelu, telefoni se ne bi koristili ni tokom odmora, osim u posebnim slučajevima kada je mobilni uređaj neophodan zbog zdravstvenog stanja učenika, uz odgovarajuću lekarsku dokumentaciju.

U svim drugim situacijama, naglašava Pašalić, nastavnici bi bili zaduženi za komunikaciju sa roditeljima, ukoliko za tim postoji potreba, što je, kako ističe, njihova zakonska obaveza. Predložena pravila važila bi podjednako za osnovne i srednje škole.

Predlog zakona, prema njegovim rečima, ima značajnu podršku u javnosti, ali izaziva i kritike, koje najčešće dolaze upravo od onih na koje se zabrana odnosi - učenika. Zbog toga će Panel mladih savetnika, koji čine srednjoškolci i osnovci, do kraja ove nedelje dostaviti svoje komentare i sugestije na predložena rešenja.

Pašalić kaže da se telefoni ne bi koristili ni na odmorima Foto: Kurir Televizija

Škola je mesto za učenje

Nakon tog procesa, Zaštitnik građana planira da najkasnije početkom naredne godine zakonski predlog uputi Narodnoj skupštini Srbije, dok će dinamika njegovog razmatranja zavisiti od parlamentarne procedure, piše Fonet.

Kako Kurir nezvanično saznaje Ministarstvo prosvete podržava ovaj predlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama.

Podsetimo, krajem septembra je i Forum srednjih stručih škola uputio apel resornom ministarstvu, školama i roditeljima da se zabrani korišćenje mobilnih uređaja tokom nastave i školskih odmora, uz poruku da škola treba da bude prostor učenja, saradnje i međusobnog poštovanja, a ne prostor digitalne zavisnosti.

Škole su mesto za učenje, a ne prostor za digitalne zavisnosti Foto: Shutterstock

Popravila bi se pažnja i disciplina

- Školska godina za jednog učenika košta državu i roditelje preko 1.000 evra, u zavisnosti od profila i broja učenika u odeljenju. Ako se tolika sredstva izdvajaju, društvo ima pravo da zahteva da se vreme u školi koristi za učenje, a ne za dopisivanje i snimanje - navodi se u apelu i ističe da su mobilni telefoni postali jedan od najvećih uzroka gubitka pažnje učenika na času, slabljenja discipline, pada međusobne komunikacije i socijalizacije među decom, kao i porasta vršnjačkog nasilja i digitalnog zlostavljanja.