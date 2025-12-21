Slušaj vest

Amela i Tahir Gazić su u braku vec 13 godina i imaju dva sina. Neobično je to sto su 30 godina razlike a isto tako je zanimljivo da su rođeni istog datuma 12.3. Žive u svojoj porodičnoj kući u selu Kutanja - Donji Vakuf.

Amela je iz Jablanice, gde živi trenutno njena porodica. Tahir je pravi domaćin svog sela. Od životinja ima ovce, koze, konje i tako dalje. Kako je ispričao za "Vrbas Story", desila mu se porodična tragedija, kada je izgubio suprugu i sina:

Amela Foto: Kurir Televizija

- Volim Bosnu i ne žalim se. U penziji sam već 20 godina i došao sam ovde. Jako mlad sam ostao bez oca, sa 16 godina, a majka mi je umrla 2009. godine. Živeli smo fino. Iz Mrkonjić grada mi je i bila prva supruga. Veoma razumna žena i sestra i mati i sve mi je bila, žena od poverenja - kaže Tahir i dodaje:

- Sticajem okolnosti bio je rat i tada sam otišao sa jednom torbom a sada imam celo imanje. U Mrkonjiću sam radio montaže roletni. Gospođa je radila u preradi obuće. Sa 22 godine sam napravio sebi kuću. Sin mi je prošle godine, u 36 godina umro. Bio je zdrav momak ali upao je u loše društvo. Pokušavao sam da utičem na to ali nisam ja to mogao da pratim. Bio je oženjen, žena mu je iz Latvije, ostao sam u kontaktu sa njima.

Tahir Foto: Kurir Televizija

Amelini roditelji u početku nisu podržavali vezu

Amela je priznala da su njeni roditelji jedno vreme bili ljuti na nju zbog njenog braka sa Tahirom. Radila je u ugostiteljskom objektu gde je on čestvo svraćao na piće, a nakon posla je dolazila kod njega kući. Tako je i ostala tu. A kako kažu, njihova ljubav ne poznaje granice:

- Za tri dana ona metar ipo drva samo oseče, trebao bih da dovedem još jednu - našalio se Tahir.

Još zanimljivije je to da je Tahit stariji od svog tasta na koju temu se često i šali pa kaže:

- Zovem ga mali! Punac mi je poslušan kad ga pošaljem po pivu, a puna malo šepa, ne znam šta joj je...

Danas su već 12-13 godina u braku i imaju dva sina.

Tahir i Amela Foto: Kurir Televizija

- Ja sam mislio da ti je ovo ćerka, našalio se voditelj a Tahir kaže da se nije mnogo osvrtao na priče o njihovoj razlici u godinama.

Danas bračni par zajedno brine o imanju – gaje konje, lovačke pse, ovce i koze, muzu stoku i proizvode sir.

Na pitanje da li dolazi do nesuglasica zbog velike razlike u godinama, uz osmeh odgovaraju da ih ima vrlo malo.

- Kad me ona baš naljuti, ja niz put pravo u kafanu – kaže domaćin kroz šalu.

Pored koza, u domaćinstvu imaju i kobilu koju jaše, a turistima iz arapskih zemalja je iznajmljuje za deset maraka po satu.

